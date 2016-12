Bad Saulgau Orientierungskurs für Neuntklässler

Gute Vorsätze sollten schnell umgesetzt werden: Laborkurs am Schülerforschungszentrum in Bad Saulgau startet am 3. Januar 2017.

Für alle, die nach Silvester genug vom Feiern haben und mit frischen Ideen für die eigene Zukunft ins neue Jahr starten wollen: Das Schülerforschungszentrum bietet vom 3. bis 5. Januar, jeweils von 10 bis 15 Uhr einen Berufsorientierungskurs für Chemie und Biologie an.



Wer überlegt, einen Beruf in diesen Bereichen zu ergreifen und noch unentschlossen ist, was davon genau in Frage kommen könnte, der bekommt im SFZ in Bad Saulgau, Klösterle 1a bei einem Laborpraktikum Einblick in die Berufswelt der Chemie und Biologie. Neben Experimenten erhalten Schülerinnen und Schüler ab Klasse 9 auch die Gelegenheit, mit Studierenden und Azubis ins Gespräch zu kommen. Anmeldungen bis 28. Dezember an Rudolf.Binder@sfz-bw.de