Bad Saulgau Neun Jahre für eine bessere Reife

Störck-Gymnasium in Bad Saulgau beantragt die Verlängerung auf neunjährige Schullaufzeit für weitere fünf Jahre. Die Stadt ist Schulträger, der Gemeinderat stimmt in der Mittwochsitzung darüber ab.

Bad Saulgau – Seit fünf Jahren gehört das Störck-Gymnasium zu den 44 Gymnasien in Baden-Württemberg, die neben der achtjährigen (G8) auch die neunjährige Schullaufzeit (G9) anbieten dürfen. Nachdem die Lehrerkonferenz und die Schulkonferenz die Verlängerung der G9-Variante um fünf Jahre befürworteten, stimmt heute der Gemeinderat darüber ab, da die Stadt als Schulträger diese Entscheidung mittreffen muss.

„Ein Hauptgrund für G9 besteht in der Reife-Entwicklung der jungen Menschen“, erklärt Schulleiter Stefan Oßwald. Es bestehe in Bezug auf die Lernkompetenz ein großer Unterschied darin, wie alt die Schüler sind, wenn sie die Kursstufe 1 beginnen. Sind sie 17 statt 16 Jahre alt, könnten sie mit dem Stoff mehr anfangen. „Der Altersunterschied wirkt sich auf die Qualität des Lernens aus“, erklärt der Schulleiter. Wie auch die Hochschulen und Ausbildungsbetriebe bestätigen, fehle den Absolventen von G8 die nötige Reife, sie seien häufig unentschlossen und nicht selbstständig genug.

Zu einem weiteren Hauptgrund für G9 zähle die Tatsache, dass das ursprüngliche Ziel von G8 verfehlt worden sei. Die um ein Jahr verkürzte Gymnasialzeit sollte bewirken, dass die jungen Menschen ein Jahr früher dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Da jedoch die meisten G8-Absolventen sich nach dem Abitur für eine einjährige Auszeit entscheiden, welche sie mit Jobben, sozialen Diensten oder Reisen verbringen, gewinnt die Wirtschaft sie nicht früher.

„G8 holt sich die Reife nach dem Abitur nach“, beschreibt Oßwald und fügt erklärend hinzu: „Aber man muss auch klar sehen, dass die Entscheidung für G8 nie eine pädagogische Entscheidung war!“ Der Impuls sei von der Wirtschaft gekommen und vom Finanzministerium, denn eine verkürzte Gymnasialzeit bedeute eine deutliche Einsparung an Lehrergehältern. Der Wille des Volkes sei jedoch ein anderer gewesen, sagt der Schulleiter. Den Eltern falle es nicht schwer, eine Entscheidung zu treffen. Dies könne anhand des Beratungsaufwands festgestellt werden. „Beim ersten Jahrgang, der die Wahl zwischen G8 und G9 hatte, bestand noch ein hoher Beratungsbedarf und eine Verunsicherung“, blickt der Schulleiter zurück. Seit vier Jahren gebe es in dieser Hinsicht keinen Gesprächswunsch mehr.

Unter den Schülern ist die Wahl zwischen G8 und G9 kein großes Thema, erzählt Schülersprecherin Anna Kerle, die gerade die erste Kursstufe beendet. „Ich selbst würde trotz des Nachmittagsunterrichts wieder G8 machen“, erklärt sie. Sie sieht es als Vorteil, früher mit der Schule fertig zu sein und noch ein Jahr zur freien Verfügung zu haben, bevor es ausbildungstechnisch weitergeht. Ihre Schwester, die G9 mache, habe viel mehr Freizeit, berichtet die Schülersprecherin. Manchen bringe die Entzerrung des Unterrichtsstoffes etwas, da mehr Zeit zum Lernen bleibe. „In G8 ist zwar alles gut gepackt und es ist manchmal stressig, aber man kann es gut überstehen“, ist sie überzeugt.

„Was die Elternmeinung anbelangt muss man vorsichtig sein“, erklärt Elternbeiratsvorsitzender Michael Skuppin. Diese sei nicht einhellig und manchmal vermisse er den gemeinschaftlichen Gedanken. „Da gibt es kein ‚wir‘, sondern nur ein ‚ich und mein Kind‘“, erklärt Skuppin. Hätten man die Wahl zwischen einer G8-Klasse von 20 Schülern und einer parallelen G9-Klasse mit 30 Schülern, würden sicher etliche Eltern die kleine Gruppe bevorzugen, da sie homogener sei und eher aus den Besseren bestehe. Aber da die Nachfrage nach G8 generell zu gering sei, gebe es diese Wahl so nicht.

Wie der Schulleiter feststellen kann, erzeugt G9 bei Schülern wie bei Lehrern größere Zufriedenheit, da für den Unterricht mehr Spielraum geschaffen werde. „Es steht mehr Übungszeit zur Verfügung, in welcher die Lehrer überprüfen können, ob das Verständnis für den Unterrichtsstoff vorhanden ist“, spricht sich Oßwald für das neunjährige Gymnasium aus.

„Betrachtet man das individuelle Lernen, dann wäre zwischen einem G7 und einem G10 alles möglich“, erklärt Michael Skuppin, der sich seit Jahren damit beschäftigt, wie Lernen funktioniert: „Die Ränder, also die langsamen und die superschnellen Lerner, müssen es uns auch wert sein, unterstützt zu werden.“ Sowohl für den Schulleiter als auch für den Elternbeiratsvorsitzenden könnte eine optimale Lösung darin bestehen, sich ganz für ein G9 zu entscheiden, welches Angebote für Begabte bereithält. Das würde den Organisationsaufwand verringern, da an der Schule nicht zwei Lehrpläne geschrieben werden müssten, zumal am Störck-Gymnasium ein G8-Zug mangels Nachfrage kaum mehr zustande komme.

Unterschied von G8 zu G9