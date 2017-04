Bad Saulgau Nach Unfall am Kreisverkehr: Autofahrerin nur noch auf Felgen unterwegs

Nach dem die Fahrerin eines Geländewagens in einen Straßengraben fuhr, fand die Polizei den Wagen später in der Nähe von Aulendorf mit bis zu den Radnaben heruntergefahrenen Felgen.

Eine 21-jährige Fahrerin eines Geländewagens steht laut Polizeimitteilung im Verdacht, bei ihrer Fahrt auf der Landesstraße 283 am Donnerstagmorgen gegen 0.15 Uhr über den Kreisverkehr an der Buchauer Straße gefahren zu sein. Demnach kam das Auto in einen Straßengraben und riss größere Menge Erde aus der Böschung. Die Polizei vermutet, dass die Frau mit luftlosen Vorderreifen und unter Verlust von Karosserieteilen weitergefahren ist. Bei einer Ortschaft bei Aulendorf konnte der Geländewagen mit bis zu den Radnaben heruntergefahrenen Felgen an der Wohnadresse mutmaßlichen Fahrerin aufgefunden und die Fahrerin ermittelt werden. Am Geländewagen entstand etwa 20 000 Euro Sachschaden.