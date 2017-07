Bad Saulgau Mutter und Sohn werden auf dem Gehweg von Auto erfasst

Eine 34-Jährige, die mit ihrem zweijährigen Sohn auf dem Gehsteig in Steinbronnen unterwegs war, wurde am Donnerstagmorgen von einem Auto erfasst, wobei die Mutter schwer verletzt wurde.

Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei am Donnerstag gegen 7.30 Uhr, nachdem ein 19-jähriger Autofahrer mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Straße abgekommen war. Die schwer verletzte Frau wurde mit einem Rettungshubschrauber und ihr leicht verletztes Kind mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Zur Klärung der Unfallursache wurde von der Staatsanwaltschaft Ravensburg ein Gutachten in Auftrag gegeben.