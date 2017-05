Bad Saulgau Mittlere Reife im Abendunterricht

Die Abendrealschule Bad Saulgau bietet einen neuen Kurs im Herbst 2017 an.

Bad Saulgau – Die Abendrealschule der Kurstadt gibt jungen Menschen die Chance, den mittleren Bildungsabschluss zu erwerben, der dem der öffentlichen Realschulen gleichgestellt ist. Der Realschulabschluss gilt heutzutage als Voraussetzung für viele berufliche Laufbahnen, berufliches Fortkommen und ermöglicht den Zugang zu Berufskolleg und Studium, erläutert die Schule. Ab September wird ein neuer zweijähriger Kurs angeboten, der in den Räumen der Regel-Realschule stattfindet und an dessen Ende der Erwerb der mittleren Reife steht. Der Unterricht findet in den Fächern Deutsch, Englisch, Mathematik, Geschichte, Erdkunde-Wirtschaftskunde-Gemeinschaftskunde und Naturwissenschaftliches Arbeiten (Biologie, Physik, Chemie) statt. Voraussetzung für die Abendrealschule ist der Hauptschulabschluss oder das Zeugnis des Berufsvorbereitungsjahres an einer Berufsschule.

Weitere Informationen und Anmeldung unter Telefon 0 73 71/76 39 (Geschäftsstelle Birgit Seifert),