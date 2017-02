Bad Saulgau Mehr Flexibilität ist in der Verkehrspolitik nötig

Mehr Flexibilität ist in der Verkehrspolitik nötig

Annette Swade, Verkehrsexpertin der SPD, spricht auf Einladung des SPD-Ortsvereins BAd Saulgau über "Mobilität im ländlichen Raum" und erfährt eine überraschend gute Besucherresonanz.

Bad Saulgau – Sie staunten nicht schlecht: Zum Vortrag "Mobilität im ländlichen Raum" mit der SPD-Bundestagsabgeordneten und Verkehrsexpertin Annette Sawade hatte sich der Nebenraum im Gasthaus "Zum Bach" als viel zu klein erwiesen, der Wirt stellte wegen des Andrangs kurzerhand seine große Lokalität zur Verfügung. Und Michael Femmer, der vor zwei Jahren den Kreisvorsitz von Susanne Fuchs übernommen hat, brachte sogleich frohe Kunde mit: "Der Martin-Schulz-Effekt zeigt sich: Kreisweit gibt es jetzt 16 neue SPD-Mitglieder".

Annette Sawade, die Hauptrednerin des Abends, war aus dem Wahlkreis Schwäbisch-Hall-Hohenlohe 2012 in den Bundestag nachgerückt und sitzt im Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur sowie im Petitionsausschuss. Sie legte zum Thema Mobilität nicht nur in flotter Rede ihre Ideen und Konzepte für flexiblere Verkehrsformen vor, sie sagte auch, wie der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) in der Zukunft aussehen könnte. Zuvor hatte sie und die SPD-Ortsvereinsvorsitzende Gerlinde Frühbauer mit Bürgermeisterin Doris Schröter und dem Fachbereichsleiter Kommunales & Verkehr im Landratsamt, Max Stöhr, konferiert. Es herrschte offenbar Einigkeit, dass es im Busliniennetz ausbaufähige Möglichkeiten geben müsste. Sawade plädierte für ein Ende der Kleinstaaterei bei den Tarifsystemen im Nahverkehr.

Wolfgang Lohmiller, Grünen-Stadtrat und im örtlichen Arbeitskreis Verkehr tätig, bestätigte die keineswegs optimalen Busanbindungen, insbesondere nach Biberach. Der Arbeitskreis ziele aber auf eine zusätzliche Variante ab: den Bürgerbus, mit ehrenamtlichen Fahrern. Was die SPD-Frau durchaus begrüßte. Kritisiert wurde von einem Diskussionsteilnehmer die Elektromobilität, der Kreis sei gewissermaßen "ein weißer Fleck", da es für Autos zuwenig Ladestationen gebe.

Stella Kirgiane-Efremidis, SPD-Bundestagskandidatin für Sigmaringen-Zollernalb, schlägt in der Verkehrspolitik ein abgestimmtes Handeln vor, da alternative Mobilität wegen des demografischen Wandels unabdingbar sei. In Stichworten stellte sie weitere Interessensschwerpunkte (Gleichstellung der Frau, Jugend und Bildung) ihres Wahlkampfes vor. Eine dauerhafte Präsenz im Wahlkreis könne sie garantieren, dafür hat sie, wie vor vier Jahren, ihr Domizil in Albstadt-Pfeffingen bezogen.