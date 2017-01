Bad Saulgau Matt Epp spielt mit Band im Franziskaner

In der Kultkneipe Franziskaner geht es auf der Konzertbühne weiter. Zum Auftakt macht Matt Epp & Band aus Kanada am Mittwoch, 11. Januar, um 20.30 Uhr erstmalig Station.

Epp giilt als einer der Besten einer Generation von feinen kanadischen Songwritern. Wie Hans Dangel von der Kultkneipe inforrmiert, sei Matts Leben seit seinen Teenagerjahren einem ständigen Wandel unterlegen gewesen. Von verwüsteten Prärien bis hin zu hektischen Großstädten, habe er praktisch überall gelebt und sei dazwischen durch ganz Kanada getrampt. Dieser Schatz an Erfahrungen habe ihn zu einem von Kanadas besten Live-Acts gemacht und gleichzeitig zu einem seiner wertvollsten künstlerischen Exporte.

Nach acht Alben voller Weltklasse-Songwriting, konstantem Touren vor einer ergebenen Schar ihn liebender Fans, stehe nun die Erkundung eines neuen Pfads an. Mit "Ready In Time", setze Matt Epp seine künstlerische Verjüngung fort. Das Album würde große Sounds und Ideen in eine kurze Laufzeit packen, wie den orchestralen Pop von „Let Her Know“, einer McCartney-esken Karussellfahrt, und dem nachdenklichen Big-City-Groove von „Cash & Blood“. Epps Gespür für's Geschichtenerzählen, funkele klar durch das heavy-verzerrte Übersteuern des Titelstückes und den nostalgischen Americana der Stillen Abschied-Hymne „Hard To Say“, eine Erinnerung an die Immigration seines Vaters. (jüw)