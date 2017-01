Bad Saulgau Mann attackiert einen Polizisten

Nur mit Einsatz eines Schlagstockes gelang es einem Polizisten einen Mann zu überwältigen, der ihn unvermittelt attackiert und nach der Dienstwaffe gegriffen hatte. Dies geht aus dem POlizeibericht hervor.

Erheblich verletzt wurde ein Polizist am Mittwochmorgen gegen 5.40 Uhr bei einem tätlichen Angriff, sodass er seinen Dienst nicht mehr fortsetzen konnte, informierten das Polizeipräsidium Konstanz und der Staatsanwaltschaft Ravensburg in einer gemeinsamen Mitteilung. Der uniformierte Beamte wurde von einem 37-Jährigen in einem Geschäft zunächst verbal angegangen. Der Mann forderte den Polizisten auf, ihm sein Handy auszuhändigen, das wegen eines laufenden Ermittlungsverfahrens sichergestellt worden war, wobei der Beamte mit dem Fall gar nicht betraut ist. Plötzlich griff der Mann den Polizisten unvermittelt an und versuchte nach dessen Dienstwaffe zu greifen. Nur unter Einsatz des Schlagstocks war es dem Beamten möglich, den Angreifer zu überwältigen und vorläufig festzunehmen. Bei seiner Durchsuchung stießen die Polizisten auf über sechs Gramm eines Gemisches aus Amphetamin und Kokain.