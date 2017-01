Bad Saulgau Lesung im Jungen Kunsthaus von Bad Saulgau

Gotthelfs „Schwarze Spinne“ serviert der Karlsruher Schauspieler Stefan Viering am Freitag, 6. Januar, als musikalische Lesung.

Im Jungen Kunsthaus in der Kaiserstraße 63 wird am Freitag, 6. Januar, um 19 Uhr eine musikalische Lesung veranstaltet: Der Karlsruher Schauspieler Stefan Viering und der Akkordeonist Viktor Oswald bringen Jeremias Gotthelfs „Schwarze Spinne“ auf die Bühne, wie der städtische Kulturbeauftragte Andreas Ruess informiert.

Die Erzählung wird von christlich-konservativen Motiven getragen und besitzt eine komplexe Erzählstruktur. In der berühmten Novelle erzählt Jeremias Gotthelf (1797 bis 1854) von einem Teufelspakt, der in die Ärmlichkeit und Not eines Emmentaler Bauernlebens einbricht. Die soziale Dynamik des Dorfes wird von Gotthelf präzise geschildert: Alles beginnt ganz harmlos bei einer Kindstaufe, bei der der Großvater von früher erzählt, vom schaurigen Kampf zwischen Gut und Böse, wie er sich der Legende nach zwischen den Lehensbauern und dem Teufel zugetragen hat. Dass der Teufel nämlich als Belohnung für seine Dienste ein ungetauftes Kind bekommen soll, das dann später Unheil und Tod bringt.

Stefan Viering, lange Zeit Schauspieler am Staatstheater Karlsruhe, Landestheater Tübingen und Theater Lindenhof Melchingen, hat Jeremias Gotthelfs Novelle aus dem Jahr 1842 als musikalische Lesung so inszeniert, dass sie niemanden unberührt lässt. „Was für ein Kraftakt, was für ein fulminantes Spiel“, begeisterte sich die Kritik über den beklemmenden Theaterabend.



