Bad Saulgau Lena Böhme wird in Bad Saulgau als erste Nachwuchsmedizinerin gefördert

Die Kur- und Bäderstadt verquickt mit ihrer finanziellen Unterstützung, dass ein Engpass unter Ärzten verhindert werden kann.

Bad Saulgau – Immer zum Start eines Wintersemesters vergibt die Kur- und Bäderstadt eine finanzielle Förderung für Nachwuchsmediziner – erstmalig vergangenes Jahr. Für 2016 hat die aus Ärztevertretern und der städtischen Wirtschaftsförderung bestehende Jury die Bad Saulgauer Nachwuchsmedizinerin Lena Böhme ausgewählt. Eine an die Förderung geknüpfte Bedingung hat die Studentin gerade erfüllt, heißt es in der Mitteilung der Stadtverwaltung.

Am Störck-Gymnasium hat Böhme vor aktuellen und künftigen Abiturienten einen Vortrag über ihre Motivation, ihre Erfahrungen und Herausforderungen während des Medizinstudiums gehalten – und dabei vielleicht den ein oder anderen frisch gebackenen Abiturienten dazu bewegt, über die Aufnahme eines Medizinstudiums und die Bewerbung für das städtische Förderprogramm nachzudenken. Denn das Studium sei zwar lange, aber dafür sehr interessant. Und vor allem die anschließende Tätigkeit als Ärztin oder Arzt sei eine tolle Perspektive.

Böhme erklärte darüber hinaus sehr anschaulich, worauf es bei einem Medizinstudium (nicht nur formal) ankommt, welche Studieninhalte und –schwerpunkte es gibt und natürlich auch, wie das Alltagsleben einer Medizinstudentin aussieht. Tipps hatte Böhme auch dafür, wie das Studium mit Hilfe des städtischen Förderprogramms finanziert werden kann.

Das Förderprogramm für Nachwuchsmediziner vergibt die Stadt einmal jährlich. 100 Euro pro Monat beträgt die Förderung während des Medizinstudiums. Ziel sei es, Nachwuchsmediziner für eine Karriere am Standort Bad Saulgau zu gewinnen und einem Engpass bei den niedergelassenen Ärzten gar nicht erst entstehen zu lassen. „Wir wollen mit dem Programm in erster Linie den Austausch zwischen Studierenden und den in Bad Saulgau niedergelassenen Ärzten ermöglichen“, macht Thomas Schäfers von der städtischen Wirtschaftsförderung deutlich. Deshalb würden an die Förderung auch keine Verpflichtungen für ein berufliches Engagement nach dem Studium geknüpft. Lediglich ein Praktikum und zwei Vorträge müssen die Nachwuchsmediziner während der Studienzeit hier absolvieren.

Ausgelobt hat die Stadt die Förderung erstmalig 2016. Das Programm sei auf sehr große Resonanz gestoßen, viele Bewerbungen seien eingegangen. „Da waren wirklich sehr gute Bewerbungen dabei. Es wäre schade, wenn wir da nicht noch eine weitere Chance einräumen könnten“, so Schäfers. Hierfür habe die Stadt mittlerweile die Richtlinien angepasst. Kandidaten könnten ihre Bewerbung so im Folgejahr 2018 nochmals einreichen.