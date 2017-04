Bad Saulgau Lees' Barclay James Harvest tritt in Bad Saulgau auf

Für das Konzert der englischen Progressivrocker im Stadtforum am Mittwoch, 26. April, sind nur noch wenige Restkarten zu haben.

Bad Saulgau (jüw) John Lees’ Barclay James Harvest geben sich am Mittwoch, 26. April, im Stadtforum die Ehre. Die Band ist 1967 in Oldham (Nordwest­england) gegründet worden und tritt seit 1998 in zwei Formationen auf. Ihr orchestral geprägter Stil wird gerne mit dem Bombastrock à la Emerson, Lake & Palmer verglichen. Der ätherische Mellotron-Sound gilt als ihr unverkennbares Markenzeichen. Kurios war ihre Namensfindung: Sie schrieben ihre Ideen auf Papierstückchen, warfen sie in ein­en Hut und zogen als Loszettel die drei Worte Barclay, James und Harvest heraus. Herausragend ist ihr Platin-Album „Gone To Earth“ von 1977, auf dem auch ihr Welthit „Hymn“ enthalten ist. Bis Ende der 1980er Jahre hält ihr Höhenflug an. Ihr Album „Eyes of the Universe“ wird zur erfolgreichsten veröffentlichten Platte, sie spielen vor 175 000 Menschen auf den Treppen des Reichstags in Westberlin. Noch einmal besinnen sie sich auf ihre Wurzeln und treten 1988 im Treptower Park in Ostberlin vor 170 000 Fans auf. Dieses Ereignis wird auf der 1988 erschienenen Platte „Glasnost“ verewigt.

Die 1990er Jahren dienen dann mehr der Traditionspflege, wobei sich 1997 die Mitglieder endgültig zerstreiten: Les Holroyd (Bass, Gesang) und Mel Pritchard (Schlagzeug) gehen fortan ihr eigenen Wege. Bei John Lees (Gitarre, Gesang) ist dafür das 1979 ausgestiegene Gründungsmitglied „Wolly“ Wolstenholme (Keyboards, Gesang) – er hat ein besonderes Faible für klassische Musik – wieder mit von der Partie. Dessen Tod 2009 bedeutet einen schweren Verlust.

„North“, der Titel des zuletzt erschienen Albums von 2013 von John Lees, wird jedoch von Musikfachkritikern zerpflückt und als künstlerisch wertlos eingestuft. Musikalisch würde sich darin eine Ideenflaute offenbaren, mit reichlich uninspirierten Texten. Dennoch besitzt die Gruppe bei ihren Liveauftritten eine nach wie vor hohe Anziehungskraft. Vor allem die deutsche Fangemeinde ist Barclay James Harvest bis heute treu geblieben.

Für das Konzert im Stadtforum am Mittwoch um 20 Uhr gibt es an der Abendkasse noch Restkarten, Ticketpreise ab 39 Euro.