Bad Saulgau Lebhafte Diskussionsrunde in Bad Saulgau zu bewegenden Themen im Landkreis

Grüne veranstalten ein kommunalpolitisches Forum mit führenden Kommunalpolitikern aus Städten und Gemeinden. Dabei gibt es ein Stelldichein der Bürgermeister im Stadtforum von Bad Saulgau.

Bad Saulgau – Bündnis 90/Die Grünen bat zum Kommunalpolitischen Forum und viele Vertreter der Kommunen aus dem Landkreis sind ins Stadtforum gekommen. Als Hauptreferent trat der Grünen-Fraktionsvorsitzende im Landtag, Andreas Schwarz, auf. Im Vorfeld hatte er die Liebfrauenschule in Sigmaringen besucht und sich beim Stadtrundgang in Bad Saulgau bei Bürgermeisterin Doris Schröter informiert. Unter dem Slogan "Wir sind auf dem richtigen Weg", pries er die psoitive Entwicklung unter Grün-Schwarz. Das Bündnis hält er für "richtig, hier und jetzt und in der Zukunft."

Schwarz sagte, dass ihm der ländliche Raum besonders am Herzen liege. Im Detail nannte er ein notwendiges gut ausgebautes Netz im Öffentlichen Personennachverkehr. Die Grundversorgung durch Ärzte müsse gesichert sein. Beim Thema Bildung strich er die 737 neu geschaffenen Lehrerstellen für alle Schularten heraus. Beim "Pakt für Integration" können Kommunen jetzt einen Integrationsmanager für Migranten einstellen. Bei der inneren Sicherheit wies er auf 380 neue Polizeistellen hin. Für Menschen mit geringem Einkommen würden 198 Millionen Euro in den sozialen Wohnungsbau gesteckt. Forciert würde die Elektromobilität. Zur Windkraft sagte er, dass 120 neue Anlagen 2016 ans Netz gingen, 173 befänden sich im laufenden Verfahren.

Die grüne Landtagsabgeordnete Andrea Bogner-Unden will über Initiativen und einem ganzheitlichen Denken in Stadt und Land verhindern, dass Investoren die Standorte als unattraktiv erachten oder junge Menschen auf den Dörfern nicht bleiben wollen. Sie forderte: "Wir müssen mit unseren Angeboten in Vorleistung gehen, dann entwickelt sich auch die Nachfrage!" Als Beispiele nannte sie Anreize zur Ärzteansiedlung und ein bewusstes Ansiedeln von Ämtern.

Dem Wunsch von Andreas Schwarz, Sorgen und Nöte kennenzulernen, kam das Auditorium zur Genüge nach. Meßkirchs Bürgermeister Arne Zwick merkte zur Breitbandversorgung an, dass der Ausbau gerade erst begonnen hätte. "Wir brauchen Glasfaser für jedes Gebäude, bei jedem Bürger. Das sind milliardenschwere Programme, da brauchen wir die Förderung vom Land!"

Den Hinweis von Schwarz, dass sich nach einer Umfrage 79 Prozent der Bevölkerung für den Windkraftausbau ausgesprochen hätten, zogen einige Redner in Zweifel. Zwick sagte, dass die Bürgermeister bei der Energiewende an vorderster Front stünden. Er sehe jedoch Unterschiede zwischen Vorgaben und Realität: "Die Bürger wollen das nicht!" Sie würden nach dem Sankt-Florian-Prinzip handeln, unbequeme Dinge auf andere schieben. So würden Gegner der Windkraft sich für den Schutz des Milans einsetzen. Landrätin Stefanie Bürkle erinnerte daran, dass die 18 Anlagen in Leibertingen just für beendet erklärt wurden. Es sei sinnvoll, sich den Erlass auf Praktikabilität anzuschauen.

Mengens Bürgermeister Stefan Bubeck forderte beim Wohnungsbedarf eine differenziertere Betrachtung. Zu konstatieren sei eine große Wanderungsbewegung – Zuwanderung in die Städte, wo die Infrastruktur vorhanden sei, Weg von jungen und älteren Menschen aus den kleineren Gemeinden. Es bestehe dringlicher Handlungsbedarf, um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen.

Gerhard Stumpp, Sigmaringer Stadtrat der Grünen, wünschte sich klare Kante der Landtagsgrünen in Bezug auf den geplanten Kalkabbau im Donautal, Natura-2000-Gebiet, wo 200 000 Tonnen hochreiner Kalk abtransportiert werden soll. Ein Redner aus Meßkirch monierte, dass zu viele Ackerflächen mit Solarzellen verbaut würden.

Klaus Harter, Suchtberater im Kreis Sigmaringen, sind die Spielhallen, die er als "Höllen" bezeichnete, ein großer Dorn im Auge. Ein spannender Blick richtet sich wegen der Dichte auf Pfullendorf. Harter forderte mit Nachdruck die Umsetzung des Landesglücksspielgesetzes, wonach der Mindestabstand zu Einrichtungen, die Jugendliche regelmäßig nutzen, 500 Meter betragen müsse. Beklagenswert fand er die extreme Zunahme von Sportwetten.