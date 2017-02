Bad Saulgau Kunden vertrauen dem Volksbankduo in Bad Saulgau

Kunden vertrauen dem Volksbankduo in Bad Saulgau

Das neue Vorstandsteam zieht Jahresbilanz zum Geschäftsjahr 2016. 73 Millionen Euro neue Kredite sind in Investitionen im gewerblichen Bereich geflossen.

Bad Saulgau – Das neue Vorstandsteam der Volksbank Bad Saulgau mit Klaus Remensperger und Klaus Thaler zieht über das Jahr 2016 ein positives Resümee. Denn trotz des anhaltend schwierigen Zinsumfeldes sei das Jahresergebnis gut ausgefallen. So stiegen die betreuten Kundeneinlagen um 6,7 Prozent auf 1,177 Milliarden Euo an – ein Plus von 74 Millionen Euro. Und die betreuten Kundenkredite wuchsen um 4,0 Prozent. Die um 38 Millionen Euro auf 995 Millionen Euro gewachsene Bilanzsumme sowie die auf über 56 100 angestiegene Kundenzahl wird von den Verantwortlichen als Fingerzeig für ein weiterhin attraktives genossenschaftliches Geschäftsmodell gewertet.

„Unsere Berater und auch wir vom Vorstand spüren trotz des Niedrigzinsumfeldes das große Vertrauen, das unsere Mitglieder und Kunden haben“, erklärte Klaus Thaler. Ein Großteil der Einlagen sei 2016 in Fonds der Union Investment geflossen, dem Verbundpartner der Volks- und Raiffeisenbanken. Das betreute Depotvermögen, angelegtes Geld in Aktien, wuchs somit um mehr als 10 Prozent.

Einen Zuwachs konnte das Bankhaus auch im Bereich der betreuten Kundenkredite verzeichnen. Die Ausleihungen für private und gewerbliche Investitionen seien um 4 Prozent auf 775 Millionen Euro gestiegen. „Hier kommen die derzeitigen niedrigen Zinsen den Häuslesbauern und Unternehmern in unserem Geschäftsgebiet zugute“, sagte Klaus Remensperger. Den anhaltenden Wunsch nach den eigenen vier Wänden belegen die 63 Millionen Euro, die als Ausleihungen für private Baufinanzierungen zu Buche stehen. Optimistisch dürften auch die Unternehmen in der Region in die Zukunft blicken. Dies belegen die insgesamt 73 Millionen Euro neuer Kredite, die als Investitionen in den gewerblichen Bereich im Geschäftsgebiet der Volksbank geflossen sind.

Gleichzeitig sank das Betriebsergebnis um 1,3 Millionen auf 8,2 Millionen Euro. Das sei leider keine Momentaufnahme. „Bei einem weiterhin anhaltenden Niedrigzinsumfeld wird sich das Ergebnis vermutlich in den nächsten Jahren weiter reduzieren“, erläuterte Klaus Thaler.

Angestrebt würde ein gesundes Unternehmenswachstum – aber nicht um jeden Preis. Denn genauso wichtig sei es, eine gesunde Risikostruktur zu haben, Prozesse schlank zu halten und Kosten immer auf ihre Notwendigkeit zu hinterfragen. „In allen diesen Punkten sind wir dank der Anstrengungen der letzten Jahre sehr gut aufgestellt. So können wir unseren Förderauftrag als Genossenschaftsbank gegenüber unseren Mitgliedern ausüben“, betonte Klaus Thaler.

Wichtigstes Instrument bei der Erfüllung des Förderauftrages sei die Mitglieder- und Kundenzufriedenheit. So sei 2016 in den Ausbau der Beraterkompetenz und in die Mitgliederbetreuung viel investiert worden. Klaus Remensperger kann sich dabei auf Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage unter 1500 Firmenkunden der Volksbank Bad Saulgau stützen. Sowohl fachliche Kompetenz als auch Erreichbarkeit der Firmenkundenberater wurden von ihnen mit sehr gut bewertet.

Bankgeschäfte würden immer mehr über mobile Möglichkeiten erledigt. „Hier sind wir ebenfalls gut aufgestellt. Mit unserer VR-Banking-App lassen sich diese von überall erledigen“, erläutert Klaus Thaler die veränderten Ansprüche. Dennoch bleibe die persönliche Beratung unerlässlich, besonders bei komplexen Fragen. Die Vorstände hoben auch die Erhöhung der Servicequalität hervor. Von 8 Uhr bis 18 Uhr können Kunden werktags ihre Aufträge durchgeben – bequem von zu Hause aus oder von unterwegs. Und die Bank würde auch in schwierigen Zeiten ihrer Verbundenheit zur Region zum Ausdruck bringen, indem sie kulturelle, soziale und sportliche Projekte fördert. So waren sechs VR-Mobile an Sozialstationen übergeben worden.

Sichtlich wohl fühlt sich das zum Jahresanfang gebildete Zweier-Vorstandsteam mit Klaus Remensperger und Klaus Thaler, nachdem der langjährige Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Birzer in den Ruhestand ging. Man habe genügend Zeit zur Einarbeitung gehabt, und auch die zweite Führungsriege sei sehr gut aufgestellt, versicherten die Beiden unisono.

Faktenvergleich zu 2015

Betreutes Kundenanlagevolumen, gesamt: 1,177 Milliarden Euro (plus 74 Millionen Euro). Davon bilanzielle Kundeneinlagen: 755 Millionen Euro (plus 55 Millioneno Euro).

Betreutes Kundenkreditvolumen, gesamt: 775 Millionen Euro (plus 30 Millionen Euro).

Bilanzsumme, Jahresabschluss 2016: 995,4 Millionen Euro (plus 38 Millionen Euro).

Mitglieder: 32 815, davon neue Mitglieder: 1 171

Kunden: 56 178 (plus 165)

Girokonten: 41 053 (plus 301)

Mitarbeiter der Volksbank Bad Saulgau: 224 (plus 3) (jüw)