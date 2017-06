Bad Saulgau Konzert in der Stadtkirche von Bad Saulgau

Aufgeführt werden „Meditationen“ für Traversflöte und Orgel an Fronleichnam.

Bad Saulgau – In der katholischen Stadtkirche St. Johannes Baptist werden am Donnerstag, 15. Juni um 19 Uhr vorwiegend meditative Werke für Traversflöte und Orgel zu hören sein. So der Veranstalter. Von Bach und Händel sind ruhige Stücke ausgewählt. Die beiden Interpreten: Gregor Simon studierte Orgel und Chorleitung und ist von der Diözese Rottenburg-Stuttgart bestellter Custos der Holzhey-Orgel in Obermarchtal. Veronica Kraneis ist seit frühester Jugend international tätig und bekannt für ihre Virtuosität auf der Querflöte. Sie hat in Orchestern wie den Münchner Philharmonikern und unter Dirigenten wie Karl Richter und Sergiu Celibidache gespielt. Dazu kommen weltweite Gastprofessuren und Konzertreisen.

Konzertbeginn um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht.