Bad Saulgau Klaviervirtuosin tritt in Bad Saulgau auf

Henriette Gärtner musiziert am Samstag,7. Mai, um 19 Uhr im Alten Kloster. Es gibt nur noch wenige Restkarten für das Konzert.

Bad Saulgau – Im Rahmen der „Bad Saulgauer Konzerte“ gastiert am Sonntag, 7. Mai um 19 Uhr die Pianistin Henriette Gärtner im Alten Kloster der Kurstadt, so der Kulturbeauftragte Andreas Ruess. „Nicht nur meisterhaft, sondern genial“, habe Kritiker-Papst Joachim Kaiser über die jüngste CD der in Meßkirch aufgewachsenen Klaviervirtuosin geurteilt, die schon als Achtjährige internationale Anerkennung erlangte. Neben ihrer musikalischen Karriere promovierte sie im Fachbereich Biomechanik über das Thema Klang, Kraft und Kinematik beim Klavierspiel, wofür sie 2014 in Boston-Cambridge (USA) mit dem Art-in-Science-Award ausgezeichnet wurde. Auf dem Programm der außergewöhnlichen Pianistin stehen Werke von Galuppi, Filtsch, Beethoven und Schubert.

Karten gibt es im Vorverkauf beim Bürgerbüro im Rathaus Bad Saulgau, Telefon 0 75 81/20 70 und an der Abendkasse.