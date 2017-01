Bad Saulgau Klassik im Alten Kloster

Das preisgekrönte „Aris Quartett“ spielt Mozart und Schubert am Sonntag, 5. Februar, im schönen Konzerthaus von Bad Saulgau.

Das „Aris Quartett“ gastiert am Sonntag, 5. Februar, um 19 Uhr im Alten Kloster. Das 2009 gegründete Ensemble hat gerade erst den zweiten Preis beim legendären „ARD-Wettbewerb“ in München gewonnen und zählt zu den gefragtesten jungen Streichquartetten in Deutschland. Wie der Kulturbeauftragte Andreas Ruess mitteilt, konzertierte es mit großem Erfolg in allen wichtigen Konzerthäusern, darunter die Alte Oper Frankfurt und die Wiener Hofburg. Seinen Durchbruch erlebte es auf internationalen Wettbewerben durch gleich vier erste Preise, so beim Europäischen Kammermusikwettbewerb in Karlsruhe. 2016/17 wurde das Ensemble, das Jörg Widmann und Igor Levit zu seinen Kammermusikpartnern zählt, in die renommierte Bundesauswahl Konzerte Junger Künstler aufgenommen. Auf dem Programm stehen neben Mozarts Streichquartett d-Moll KV 421 und György Kurtágs „Officium breve“ Franz Schuberts spätes Meisterwerk, das Quartett „Der Tod und das Mädchen“.

Karten gibt es ermäßigt im Vorverkauf im Rathaus, Telefon 0 75 81/20 70 oder unter www.reservix.de.