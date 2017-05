Bad Saulgau Kind wird von Auto erfasst und schwer verletzt

Im Bad Saualgauer Stadtteil Bolstern erfasst eine 41-jährige Autofahrerin in der Ortsdurchfahrt einen auf die Fahrbahn springenden vierjährigen Sprößling.

Bad Saulgau-Bolstern – Bei einem Verkehrsunfall am Sonntag gegen 15,45 Uhr ist ein Kind in der Wolfartsweiler Straße schwer verletzt worden. Wie die Polzei berichtet, rannte das Vierjährige in der Ortsdurchfahrt zwischen zwei geparkten Autos auf die Fahrbahn und wurde von einer 41-jährigen Autofahrerin trotz einer sofortigen Vollbremsung erfasst. Ein Notarzt versorgte das Kind an der Unfallstelle, Rettungssanitäter brachten es zur stationären Behandlung ins Krankenhaus, wo es zwischenzeitlich wieder entlassen werden konnte. Autoschaden: 1500 Euro.