Bad Saulgau Karpfen- und Wallermesse steigt in 14. Auflage

Messeorganisator Stefan Schädler läutet im Stadtforum Bad Saulgau am Samstag, 11. Februar, mit der Veranstaltung die Angelsaison ein.

Bad Saulgau – Für unzählige Karpfen- und Wallerangler aus Süddeutschland, Österreich und der Schweiz ist sie ein absoluter Pflichttermin, bevor Ruten und Köder endlich wieder ausgeworfen werden: die Karpfen- und Wallermesse. Die 14. Auflage geht laut Mitteilung am Samstag, 11. Februar, von 9 bis 18 Uhr über die Bühne, respektive über sämtliche Ebenen des Stadtforums. „Wir haben überwiegend treue, aber immer auch neue Händler, demzufolge bieten wir in jedem Jahr eine gleichermaßen aufgefrischte wie attraktive und internationale Auswahl an Verkaufs-, Ausstellungs- und Informationsangeboten“, verspricht Organisator Stefan Schädler. Darüber hinaus können sich die Petrijünger auf beliebte Einkaufsgutscheine sowie die große Tigernuss- und Pellet-Aktion freuen.

Zum Markenzeichen der gehört auch ein ansprechendes Rahmenprogramm. Schädler angelt sich dazu stets die dicken Fische der Branche. So sagt Tommy Buchwald unter dem Titel „Tackle-Optimierung für kleine und große Touren“ was geht und was nicht geht, gibt viele nützliche Tipps und stellt Vergleiche im „Tackle-Dschungel“ an, die den Angelfreunden das Leben am Wasser wesentlich einfacher machen.

Wie man erfolgreich an Hindernissen fischt und sein Angelgerät dementsprechend auf diese Situationen vorbereitet, verrät indes Markus Tölk in seinem Vortrag. Andreas Scherf vetritt die meinung, dass sich Angeln und Familie nicht ausschließen sollten. Und so gibt Scherf wichtige Ratschläge fürs familiäre Zeitmanagement, sodass Frau und Kinder unter Papas Hobby nicht leiden und stellt zugelich Angel-Locations für die ganze Familie vor. „Das ist ein interessantes Thema – auch für junge Angler, die gerade eine Familie gründen“, findet Stefan Schädler.

Dass Erfolg und Nullrunden beim Wallerangeln sehr nah beisammen liegen weiß (nicht nur) Benjamin Gründer. In seinem neuen Vortrag „Wenn ein Plan nicht funktioniert – von Schneidernächten und Massenfängen“ erfahren die Messebesucher, welche kleinen Details den Unterschied an den europäischen Gewässern ausmachen können. Die Referenten stehen freilich nicht nur auf der Bühne, sondern dem normalen Angler Rede und Antwort und geben Tipps für die unmittelbar bevorstehende Angelsaison.

Am Ende des Messetags winkt bei einer Tombola – neben Sachpreisen – eine einwöchige Angelreise nach Italien an den Fluss Po.