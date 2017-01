Bad Saulgau In der Kur- und Bäderstadt brummt es richtig

Neujahrsempfang im Stadtforum ist sehr gut besucht. Bad Saulgauer Bürgermeisterin Doris Schröter gibt vor proppenvollem Haus einen Rück- und Ausblick.

Proppenvoll war das Stadtforum, als Bürgermeisterin Doris Schröter den Neujahrsempfang eröffnete. Weil "unsere liebe Kreisstadt sich entschlossen hat, ihren Neujahrsempfang ebenfalls auf dieses Datum zu legen", seien diesmal deutlich weniger Prominente gekommen. Bekanntlich findet der Neujahrsempfang in der Kurstadt seit vielen Jahren immer am Sonntag nach Dreikönig statt. Offensichtlich waren die Sigmaringer etwas schneller mit ihrer Einladung gewesen. "Wir haben aber schon feste Zusagen für das kommende Jahr", konstatierte die Bürgermeisterin, die in ihrem Rückblick das vorlegen konnte, was ein Außenstehender als Erfolgsbilanz bezeichnen würde. Zwar wird bei Wikipedia Sigmaringen als größte Stadt im Landkreis geführt, doch gestimmt hat das so gut wie nie. Auch aktuell nicht. Mit knapp 17000 Köpfen sind die Badstädter noch immer deutlich mehr als die Kreisstädter.

Doris Schröter erinnerte in ihrem Rückblick an die vielen Schreckensbotschaften des vergangenen Jahres, an die 30 bewaffneten Konflikte weltweit und die 60 Millionen Menschen, die derzeit auf der Flucht sind. Auch Deutschland sei keine Insel der Glückseligen mehr. "Wir sind nicht mehr Zuschauer, wir sind betroffen", stellte die Bürgermeisterin fest. Die Wahl von Trump zum US-Präsidenten, der Brexit und der Zuspruch für Rechtspopulisten in ganz Europa: Die Folgen seien noch nicht abschätzbar. Schröter: "Es ist ein Glück, dass wir in Frieden leben dürfen. Da wünsche ich manchmal, dass wir einfach mal zufrieden sind."

leben zum Jahresende in der Kur- und Bäderstadt. Zwischen September 2015 und September 2016 gab es über 500 Zuzüge. 6536 sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze gibt es zum Jahresende. Das sind 160 mehr als im Vorjahr und 1300 mehr als vor zehn Jahren.

Größter Arbeitgeber ist die Firma Knoll Maschinenbau mit jetzt über 1000 Mitarbeitern .

15 Millionen Euro hat die Stadt in den vergangenen Jahren allein in die Schulen investiert.

25 Meter hoch ist der im vergangene Jahr eingeweihte Kinzelmann-Turm auf der Schiller-Höhe. Übrigens bereits der dritte Turm an dieser Stelle.

Neben dem Titel „Landeshauptstadt der Biodiversität“ darf sich die Stadt seit 2016 auch mit der Auszeichnung „Naturschutzprojekt des Jahres“ für die Umwandlung von Einheitsgrün in artenreichen Anlagen schmücken.

Das Schülerforschungszentrum belegte bei zahlreichen internationalen Wettbewerben vordere Plätze und wurde sogar mit dem „Zayed Future Energy Prize“ (dotiert mit 100 000 Dollar ) in Abu Dhabi ausgezeichnet.

Über 20 000 Besucher kamen zum „Happy Family Day“, der größten Umwelt- und Familientag Oberschwabens.

Und zufrieden kann man wohl mit der Einwicklung der Stadt Bad Saulgau sein. Die Wirtschaft brummt, die Arbeitslosenzahl ist niedrig, die Nachfrage nach Gewerbeflächen ist ungebrochen. So wurden fast die gesamten elf Hektar im neuen Industriegebiet "An der Hochberger Straße" veräußert oder zum Kauf vorgemerkt. Die Firma Claas wolle ihre Produktionskapazitäten ausweiten. Das werde durch den Umzug von Kaufland in die Platz-Straße nun möglich gemacht. Beschäftigt hat sich der Gemeinderat mit einem Gesamtkonzept für die Spielplätze und dass es mit dem Schulstandort Bad Saulgau weiterhin aufwärts geht, das ist für die Bürgermeisterin ein gutes Zeichen. Mit der Bebauung des Areals "Rosengarten" wird die Innerstadt ein völlig neues Gesicht bekommen. Der Grundstein wurde bereits gelegt. Und mit der Auszeichnung "generationenfreundliche Einkaufsstadt" zeige man, dass Bad Saulgau für alle Altersgruppen die richtige Infrastruktur biete. Die Sonnenhof-Therme verfügt seit September über fünf Wellness-Stars, ein Qualitätssiegel, das auch die Stiftung Warentest als aussagekräftig lobt. Viel Beifall gab es für die Akteure des Musikvereins Renhardsweiler, der Ballettschule Gärtner und für den Chor des Störck-Gymnasiums.

Mit der Goldenen Ehrennadel der Stadt wurden drei Persönlichkeiten ausgezeichnet, die sich besonders im Ehrenamt große Verdienste erworben haben. Beate Schreiber wohnt zwar in Hohentengen, "aber nur, weil ich ihn Bad Saulgau keine Wohung gefunden habe", wie sie versicherte, sie sei aber in der Kurstadt "das Gesicht unserer Städtepartnerschaft mit Calais", stellte die Bürgermeisterin anerkennend fest. Alfons Kwast hat sich über viele Jahrzehnte für das Deutsche Rote Kreuz engagiert, war Rettungssanitäter und Rettungswagenfahrer. Auch für die Einrichtung des Tafelladens habe er sich federführend eingesetzt. Gerhard Stolz wurde nicht für sein kommunalpolitisches Engagement als Gemeinde- und Kreisrat ausgezeichnet, sondern als "Hansdampf in vielen Gassen". Als Zunftmeister der Dorauszunft, als Mitglied im Bürgerausschuss für das Bächtlefest, als Organisator der Palmprozessionen und als aktiver Sportler (Handball und Leichtathletik) und als Stadtsportverbandsvorsitzender habe er außergewöhnliches Engagement für die Stadt gezeigt, betonte Doris Schröter in ihrer Laudatio.