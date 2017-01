Bad Saulgau Hungersnot als Narrenmotiv in Bad Saulgau

Seit 70 Jahren sind die Maskenträger der Dorausschreier an der Fasnet aktiv. Ein Malwettbewerb begleitet die Ausstellung im Stadtmuseum der Kur- und Bäderstadt.

Bad Saulgau – Fasnetsbräuche, die aus besonderen Ereignissen entstanden sind, darunter auch Notsituationen, findet man bei einigen Zünften im Bereich der schwäbisch-alemannischen Fasnet. Dazu gehört das Dorausschreien der Dorauszunft. Dieser Brauch wurde erstmals im Jahr 1355 in der Chronik der Stadt erwähnt. Die seinerzeit in ganz Europa wütende Beulenpest verschonte auch Saulgau nicht, das damals noch Sulgen hieß. Mehr als die Hälfte der Einwohner raffte der „schwarze Tod“ dahin. Die mit der Seuche verbundene Hungersnot veranlasste angesehene Bürger der Stadt, in den Gassen und den Nachbardörfern für Kranke und Bedürftige Brot und Lebensmittel zu erbetteln. Um nicht erkannt zu werden, gingen sie mit Sackleinen vermummt und ließen sich wegen der Ansteckungsgefahr die Gaben in Körbe an langen Stecken und Stangen legen. Verlassen konnte man die Stadt in Notzeiten ausschließlich durch das Westtor Richtung Fulgenstadt, neben dem seinerzeit eine alte Linde stand.

Aus diesem todernsten Brauch entstand später die Figur des Dorausschreiers, der am Fasnetssonntag den Heischegang mit hunderten von kreischenden Kindern begleitet. Dabei ertönt der Spruch: „Doraus, detnaus, bei dr alte Lenda naus“. Victor Götz, Adolf Riegger und Xaver Raichle setzten sich im Jahr 1935 zusammen, um die Figur zu kreieren. Mit Hilfe des Bildhauers Alfons Scheck entstand der Prototyp des ersten Dorausschreiers. Riegger und Raichle traten erstmals mit dem neugestalteten Häs an der Fasnet 1935 auf. Die Körbe, die sie mittrugen, hatten keinen Boden und die erbetenen Gaben fielen dadurch direkt in die Hände der Kinder.

Scheck schnitzte im Jahr 1937 die ersten beiden Holzmasken für die Dorausschreier. Dem einen hängt eine Wurst und dem anderen ein Fisch aus dem Maul. Noch im selben Jahr wurde die Narrenzunft in die Vereinigung schwäbisch-alemannischer Narrenzünfte aufgenommen.

Die Wirren des Zweiten Weltkriegs unterbrachen das noch junge Brauchtum. Aber bereits 1946 nahmen aus Krieg und Gefangenschaft heimgekehrte Fasneter die Tradition wieder in die Hände. Mit Erlaubnis der französischen Militärregierung durfte ab 1947 das Dorausschreien an Fasnet wieder durchgeführt werden. Dies nimmt die Dorauszunft zum Anlass, in Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis Stadtmuseum und dem Stadtarchiv im Stadtmuseum eine Sonderausstellung mit dem Thema „70 Jahre Dorausschreien nach dem Krieg“ zu präsentieren. Die Ausstellung zeigt in Bildern, Dokumenten und Exponaten die Geschichte eines uralten Saulgauer Brauchs bis in die heutige Zeit. Im Vorfeld der Ausstellung wurde ein Wettbewerb ausgeschrieben: „Male uns Deine schönsten Erinnerungen ans Dorausschreien“ soll die ganze Stadt in eine Ausstellung verwandeln. Auf DIN A3-Papier darf jedermann seinen schönsten Dorausschreier malen, zeichnen oder auch als Collagen kleben. Diese werden in den örtlichen Geschäften dann ausgestellt und in drei Kategorien bewertet.

Ebenfalls neu beleben wird die Zunft die Gabel. Seit etwa Mitte des 19. Jahrhunderts wurde die Saulgauer Fasnet durch die sogenannte erste Gabel eröffnet. Dabei traf man sich einige Zeit vor dem Gompiga Donnschdig in einer Wirtschaft, teilweise kostümiert und bei bestimmten Speisen zu fröhlichem Beisammensein. Es wurde getanzt, gesungen und dazu Ereignisse und Personen aufs Korn genommen. Nach und nach zogen auch andere Wirtschaften nach, bis dieser Brauch um 1963 zum Erliegen kam. Heuer wird er jedoch als Einstimmung zur Saulgauer Hausfasnet wieder aufleben. Mit dem Häsabstauben und der Verpflichtung neuer Mitglieder gibt die Dorauszunft am Freitag, 13. Januar um 19.30 Uhr am Narrenbrunnen für dem Buchauer Amtshaus den Startschuss zur diesjährigen Saison.

Sonderausstellung

Die Sonderausstellung befindet sich im vierten Obergeschoss des Stadtmuseums Bad Saulgau in der Schleifergasse (Nähe Marktplatz – Aufzug vorhanden) und wird gezeigt in der Zeit vom 22. Januar bis zum Aschermittwoch jeweils samstags und sonntags von 14 bis 17 Uhr. Eintritt für Ausstellung inclusive Stadtmuseum: 2 Euro (Schüler und Studenten frei). Homepage im Internet: www.dorauszunft.de