Bad Saulgau Heitere Komödie in der Stadthalle Bad Saulgau

Bei hervorrgander Schauspielerbesetzung mit Fernsehstar Martin Lindow als „feurigen Liebhaber“ ist am Samstag, 18. Februar, ein unterhaltsames Stück in der Kurstadt zu erleben.

Bad Saulgau – In der Stadthalle kommt am Samstag, 18. Februar, um 19.30 Uhr Neil Simons Erfolgskomödie „Der letzte der feurigen Liebhaber“ zur Aufführung. Wie das Kulturamt mitteilt, ist dem amerikanischen Komödienspezialisten (Barfuß im Park, Sunny Boys, Oscar & Felix, Ein seltsames Paar) mit dem „feurigen Liebhaber“ wieder ein Stück voller Sprachwitz, Situationskomik und aberwitzigen Dialogen gelungen. Es geht dabei um einen biederen Familienvater, der nach 23 braven Ehejahren endlich wieder was erleben will und sich dazu mit drei Damen verabredet – ausgerechnet in der Wohnung seiner Mutter. Wie nicht anders zu erwarten, läuft dabei nicht alles so rund wie geplant, das ganze Unterfangen endet im totalen Fiasko. Mit Grimme-Preisträger und TV-Star Martin Lindow (Titelrolle in „Der Fahnder“, Hauptrolle „Polizeiruf 110“) und Sabine Kaak („Diese Drombuschs“, „SOKO 5113“) ist die Komödie hervorragend besetzt.