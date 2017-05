Bad Saulgau Grundwasser ist zu hoch belastet

Andrea Bogner-Unden, Landtagsabgeordnete der Grünen, hat wegen +berhöhter Nitratwerte in der region von Bad Saulgau an den CDU-Argraminister Peter Hauk geschrieben.

Bad Saulgau – Die Landtagsabgeordnete der Grünen, Andrea Bogner-Unden, hat von Agrarminister Peter Hauk (CDU) ein stärkeres Engagement gegen die zu hohe Belastung des Grundwassers in der Region mit Nitrat gefordert. Im Bereich von Bad Saulgau, Herbertingen und Hohentengen liege die Stickstoff-Konzentration über dem Schwellenwert von 50 Milligramm pro Liter Wasser, argumentiert sie. „Der Raum rund um Bad Saulgau ist leider ein Hotspot in Baden-Württemberg." Im weiten Landesteilen seien die Messwerte inzwischen unbedenklich. Umso wichtiger sei es, dass größtmögliche Anstrengungen unternommen werden, dass auch die Bürger in dieser Region sauberes und unbelastetes Grund- und Trinkwasser haben, so die Abgeordnete.