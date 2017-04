Bad Saulgau Grüne tagen im Stadtforum Bad Saulgau

Partei hält mit interessierten Bürgern am Freitag, 28. April, ein kommunalpolitisches Forum ab. Andreas Schwarz, Fraktionsvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen im Landtag, ist mit von der Partie.

Bad Saulgau (jüw) Ein kommunalpolitisches Forum veranstaltet die Partei Bündnis 90/Die Grünen am kommenden Freitag, 28. April, im Stadtforum. Dort soll ab 19.30 Uhr mit interessierten Bürgern über die vielfältigen politischen und gesellschaftlichen Herausforderungen im Landkreis Sigmaringen gesprochen werden. Als wichtigen Ansprechpartner hat die grüne Landtagsabgeordnete Andrea Bogner-Unden ihren Parteikollegen und Fraktionsvorsitzenden Andreas Schwarz im Landtag gewinnen können, der für Fragen und Anregungen zur Verfügung steht. Zur Diskussion werden folgende Themen gestellt: Bildung, Breitbandausbau, Polizei, Integration von Flüchtlingen, Öffentlicher Personennahverkehr und Windkraftausbau. Die Anregungen aus der Bürgerschaft zu regionalen Themen in den Kommunen beabsichtigen die Grünen mit nach Stuttgart zu nehmen, um sie in Beratungen und Gesprächen miteinfließen zu lassen.