Bad Saulgau Fulminante Show einer Rocklady in der Kultkneipe von Bad Saulgau

Die grazile Texanerin Patricia Vonne fegt im Franziskaner mit ihrer dreiköpfigen Combo in einem atemberaubenden Konzert über die Bühne.

Bad Saulgau – Kleine Bühne, großer Sound: Die Texanerin Patricia Vonne hat mit ihrer Band die Kultkneipe Franziskaner im Sturm erobert und zum Brodeln gebracht. Ihr Konzert kommt einem wilden Ritt durch den glutheißen Llano Estacado zwischen Texas und New Mexico gleich, den die US-Amerikaner auch Staked Plans (abgesteckte Ebene) nennen und der schon von Schriftsteller Karl May (in Winnetou III) eindrücklich beschrieben worden ist. Es passt perfekt zum Franziskaner, wo eine Bullenhitze herrscht, die die grazile Sängerin als "toasty like Texas", als angenehm warm empfindet.

Das Gedränge um die Bühne ist gewaltig. An die 120 Fans drücken sich sardinenbüchsenartig in die überfüllte, beschauliche Kneipe. Die Stühle sind eine Stunde vor Beginn schon alle besetzt. Die rotblonde Nathalie erklärt einem älteren Semester, sie habe die Absicht, bei ihm auf dem Schoß zu sitzen. Doch sie und einige Freundinnen in ihrem Tross scheinen glühende Anhängerinnen dieser texanischen Rocklady zu sein. Sie werden von der wuchtigen Musik gepackt, sind unentwegt am Tanzen und wiegen ihr langes Haupthaar im Takt.

Zweieinhalb Stunden fegt die Combo über die Bühne. Patricia Vonne besitzt nicht nur eine charismatische Stimme, sie vermittelt sich als Schauspielerin auch in ausdrucksstarken Gesten. An ihrer Seite Partner Robert LaRoche, ein Gitarrero, der, von ihr angestachelt, in Hochform seiner Leadgitarre ein beeindruckendes Klangspektrum entlockt. Dazu Harmen de Bresser am Bass und Jahn Pohl am Schlagzeug – eine heiße Rhtyhmussektion.

Sie lassen es krachen, aber niemals zu laut und präsentieren viele Stücke des aktuellen Albums "Rattle my Cage", vieles in spanischer Sprache gesungen, aber auch den Titelsong "Traeme Paz" aus dem Film "Irgendwo in Mexiko" oder von Tito & Tarantula, wo sie einst Bandmitglied und mit denen sie auf Europatournee unterwegs war.

in dieser Frau lodert wahrlich das Feuer, sie ist eine rassige Schönheit, hat Sex-Appeal und ihr ungezügeltes, mit 47 Lenzen fast jugendliches Temperament ist erstaunlich. In dreisprachigen Versatzstücken aus Englisch, Spanisch und Deutsch macht sie ihre Ansagen und wirft Handküsse in die Fanschar. Sie beherrscht das Saitenspiel ebenso perfekt wie das mit ihren Castagnetten. Im Schnellkurs von vier Lektionen erklärt sie dem Auditorium, wie quirlig sie diese mit vier Fingern zu handhaben versteht, sie klackert atemberaubend und wuselt dabei leichtfüßig durch die dichten Reihen der heftig Applaus spendenden Besucher. Sie können von ihr und ihrer rauschenden Musik einfach nicht genug bekommen.