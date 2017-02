Bad Saulgau Für den lauthalsen Narrenruf hagelt es in Bad Saulgau Süßigkeiten

Gottesdienst der Heiterkeit mit dem Dekan Peter Müller. Hunderte von Kindern beteiligen sich beim Dorausschreien in der Innenstadt.

Bad Saulgau (rrm) Die Reaktion eines Geistlichen aus dem Unterland, der vertretungsweise als Militärpfarrer die katholischen Soldaten in den Standorten Sigmaringen und Mengen seelsorgerisch betreute und sich die Bilder vom Dorausschreien am Fasnetssonntag in SÜDKURIER-Online angeschaut hatte, brachte es auf den Punkt. Er schrieb in einer Mail: „Also, da geht mir das Herz auf über das Narrentreiben in Saulgau und im Oberland! Da gehört halt die Eucharistie dazu“. Vielerorts bei den Narrenzünften im schwäbisch-alemannischen Raum ist das guter Brauch und wenn der Pfarrer mitmacht, werden diese Gottesdienste zum besonderen Erlebnis. In Pfarrer und Dekan Peter Müller haben die Bad Saulgauer einen Seelsorger gefunden, der sich durch eigene Beiträge kräftig engagiert.

Mit den Dorausschreiern, Blumennärrle, Pelzteufeln, Riedhutzeln, Zennenmachern, Spitzmäulen, Bütteln, dem Adam und dem Nachtwächter zog der gesamte Zunftrat mit der Dorauszunftmusik und dem Fanfarenzug in die Stadtpfarrkirche St. Johann ein. Gleich zur Begrüßung erzeugte Pfarrer Müller bei der Gemeinde mit einer Kurzgeschichte Heiterkeit. Seine gereimte und teilweise gesungene Predigt über den Vatikan und Papst Franziskus bescherte ihm langanhaltenden Beifall.

Hunderte Kinder versammelten sich am Nachmittag mit Eltern und Großeltern zum eigentlichen Dorausschreien, einem Heischegang. Aus mehreren Häusern der Stadt werfen dabei Bürger – zumeist Gewerbetreibende – Süßigkeiten in die wartenden Kinderscharen. Allerdings müssen diese aus vollem Hals den Saulgauer Narrenruf „Doraus, detnaus, bei dr alta Lenda naus“ von sich geben. Erst dann gibt es wieder etwas von oben. Wie Oberbüttel Dirk Riegger dem SÜDKURIER erzählt, mussten vor Jahren schon die Kinder in Altersgruppen eingeteilt und von Zunftmitgliedern eingekreist werden.

In einer Sonderausstellung, die bis Aschermittwoch im Stadtmuseum von 14 bis 17 Uhr geöffnet ist, zeigt die Dorauszunft das Entstehen des Dorausschreiens aus Notzeiten und den Weg zu diesem in der Fasnachtslandschaft einmaligen Brauchtum. Anlass gab das Jubiläum, „70 Jahre Dorausschreien“. Kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs bescherten wirtschaftlich besser gestellte Bürger den Kindern der Stadt damit einen besonderen Lichtblick. So lebte das Dorausschreien an Fasnet wieder bis zum heutigen Tag auf.

