Bad Saulgau Führung in den Franziskusgarten

Führung in den Franziskusgarten

Die Anlage des Klosters Sießen wird der interessierten Öffentlichkeit am Mittwoch, 14. Juni, um 18.30 Uhr im Rahmen des kreisweiten Kulturschwerpunkts "Religion und Spiritualität" gezeigt.

Bad Saulgau – Als Beitrag zum kreisweiten Kulturschwerpunkt „Religion und Spiritualität“ bieten am Mittwoch, 14. Juni, das Kloster Sießen und das Kreiskulturforum Landkreis Sigmaringen eine Abendführung durch den Franziskusgarten des Klosters Sießen an. Anhand der Konzeption und Gestaltung des Gartens gibt es Hinweise zur franziskanischen Spiritualität, teilt das Landratsamt mit. Der Franziskusgarten ist ein naturnaher Meditationsgarten, der sich über ein 2,4 Hektar großes Gelände erstreckt. Nach dem Sonnengesang des hl. Franziskus konzipiert, lädt der Garten ein zur Begegnung mit der Schöpfung. Gestaltungselemente sind eine Menschensonnenuhr, ein Labyrinth, ein Kräutergarten, eine kleine Waldkapelle und vieles mehr. Der geführte Rundgang wird von der Franziskanerin Sr. Susanne Schlüter geleitet.

Beginn der Mittwochführung ist um 18.30 Uhr am Treffpunkt Forum, im Eingangsbereich des Gartens, am Ende der Kastanienallee. Die Teilnahme an der Führung ist kostenfrei, Spenden für die Unterhaltung des Franziskusgartens sind willkommen.