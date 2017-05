Bad Saulgau Führung durch die Fähre-Ausstellung

Galerieleiter Andreas Ruess erläutert am Dienstag, 30. Mai, um 19 Uhr im Alten Kloster von Bad Saulgau die vielfältige Schau, die unter dem Motto "ArtGenossen – Das Tier und wir" steht.

Bad Saulgau – In der Städtischen Galerie "Fähre" im Alten Kloster gibt es am Dienstag, 30. Mai um 19 Uhr eine Führung mit Galerieleiter Andreas Ruess. Die Ausstellung „ArtGenossen – Das Tier und wir“ präsentiert eine unterhaltsame und vielfältige Schau aus Malerei, Zeichnung, Fotografie und Plastik zum Thema Tier oder dem Verhältnis Tier-Mensch. Nach Informationen des Veranstalters treffen dabei Künstler aus dem deutschen Südwesten wie Hermann Schenkel (Biberach), Gerold Jäggle (Stuttgart), Thomas Putze, Volker Sonntag (Ehingen) und Thomas Nolden (Ammerbuch) auf Rudi Hurzlmeier (München) Hartmut Kiewert (Leipzig), Pavel Feinstein (Berlin), Bruno Pontiroli (Paris) sowie die international renommierten Fotografen William Wegman, Eliott Erwitt (New York) und Gary Heery (Sidney).

Die Ausstellung ist bis 11. Juni, jeweils dienstags bis sonntags und an Feiertagen von 14 bis 17 Uhr, geöffnet.