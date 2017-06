Bad Saulgau Foto-Ausstellung in der Fähre von Bad Saulgau

Vernissage im Alten Kloster zu Fotografien von Karin Székessy wird am Freitag, 23. Juni, von Bürgermeisterin Doris Schröter eröffnet.

Bad Saulgau – Bürgermeisterin Doris Schröter eröffnet am Freitag, 23. Juni, um 19 Uhr in der Städtischen Galerie „Fähre“ im Alten Kloster eine Ausstellung der Fotokünstlerin Karin Székessy. Vanessa und Jessica Porter aus Laupheim, die gerade erst mit Willi Siber mit dem Kulturpreis des Landkreises Biberach ausgezeichnet wurde. Wie der Kulturbeauftragte Andreas Ruess mitteilt, wird die Vernissage musikalisch an Marimbaphon und Vibraphon begleitet. Karin Székessy zählt zu den führenden Fotokünstlerinnen Deutschlands. Schon in den frühen 1950er Jahren begann sie mit ersten dokumentarischen Arbeiten, bevor sie an der Werkkunstschule Hamburg Modefotografie unterrichtete. Neben Hunderten von Buchcovern für Ullsteins „Gelbe Reihe“ sowie Künstlerporträts von Joseph Beuys bis Neo Rauch war es vor allem die Aktfotografie und die Zusammenarbeit mit ihrem Mann Paul Wunderlich, mit der sich Karin Székessy einen Namen in der bundesdeutschen Kunstwelt gemacht hat. Die Ausstellung zeigt einen retrospektiven Querschnitt durch Karin Székessys fotografisches Werk der 1960er Jahre: Menschenbilder, Landschaften, Künstlerporträts, Stillleben, Akte.

Geöffnet bis 3. September jeweils dienstags bis sonntags und an Feiertagen jeweils von 14 bis 17 Uhr.