Bad Saulgau Feierlicher Zug zur Stadtkirche in Bad Saulgau

Religiöses Brauchtum animiert viele junge Menschen zur Teilnahme an der Prozession in der Kurstadt.

Der Palmsonntag mit seiner Prozession gehört im kirchlichen Leben der katholischen Kirchengemeinde St. Johann zu den Festen, die in besonderer Weise den christlichen Glauben und religiöses Brauchtum in die Öffentlichkeit tragen. Mehrere hundert Menschen jeden Alters hatten sich am Vormittag bei frühsommerlichem Wetter auf dem Vorplatz der St.-Antoniuskirche versammelt, um die Segnung der Palmen durch Pfarrer und Dekan Peter Müller und seine Konzelebranten mitzufeiern. Wie nahe Freud und Leid beieinander liegen, das versinnbildlichte der Geistliche am Beispiel Jesu, der nach nur kurzer Zeit vom bejubelten Einzug in Jerusalem auf Golgotha den Tod am Kreuz erleiden musste.

Im Geleit von Ministranten mit Vortragkreuz, Weihrauchfass und brennender Kerze sowie der Stadtmusik Bad Saulgau zogen viele Menschen, angefangen von Kleinkindern an der Hand von Müttern und Vätern, Kindergartenkindern, Jugendlichen, Ministranten und Erwachsenen durch die Hauptstraße zur Stadtpfarrkirche. Sie alle trugen aus Buchs- oder Thujazweigen gebundene Palmen, die kunstvoll mit bunt bemalten oder gefärbten Eiern und Hölzchen auf Draht zu Kronen gefertigt sind. Von kleinen Hand- oder Tischpalmen mit einer Krone bis zu mehrere Meter in den Himmel ragenden prächtigen Kunstwerken mit weiteren Kronen. Allein elf davon zieren den längsten Palmen von Josef Näßler. Nahezu sieben Meter misst das gute Stück und bringt 28 Kilogramm auf die Waage. Insgesamt 220 Eier und 1320 Holunderklötzchen waren für die elf Kronen zu verarbeiten. Beim Tragen bis zur Kirche wechselten sich drei kräftige Männer ab und leisteten gegenseitig Hilfestellung beim Senken vor dem Kirchenportal und beim Aufrichten in der Kirche.

Dort verblieben alle Palmen, die großen wie die kleinen bis zur Abendandacht. In der Prozession führten Ministranten auf einem fahrbaren Untersatz die Figur eines Esels mit dem segnenden Christus auf seinem Rücken mit. Dieses Symbol stellt das seinerzeitige Geschehen in Jerusalem bildlich dar. Die anschließende festliche Eucharistie gestaltete zum Gemeindegesang auch die Mädchenkantorei mit.