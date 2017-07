Bad Saulgau Europas Militärhistorie wird bei Generalrapport lebendig

Der Generalrapport der wehrhistorischen Gruppen hat Bürgerwachen und Stadtgarden nach Bad Saulgau gelockt. Auch Politiker fanden den Weg zu der traditionsreichen Veranstaltung.

Bürgerwache und Stadtgarde zu Pferd gehören zum gewohnten Bild an bürgerlichen und kirchlichen Festen. Dass sich zum Ausrücken am Patrozinium der katholischen Kirchengemeinde auch Abordnungen befreundeter und benachbarter historischer Garden und Wehren hinzugesellen und damit das Bild zusätzlich bereichern, ist eine seit vielen Jahren gepflegte Tradition. In diesem Jahr kam gar ein weiteres Ereignis hinzu. Die Union der europäischen wehrhistorischen Gruppen (UEWHG) hielt vom vergangenen Donnerstag bis Samstag ihren Generalrapport ab, was mit der Hauptversammlung eines Vereins gleichzusetzen ist.

Bereits bei der Begrüßung der Gäste aus mehreren europäischen Ländern sagte der Abgeordnete im Europaparlament, Norbert Lins (CDU) aus Pfullendorf, dass sich beim Blick zurück zu den Ursprüngen der Bürgerwehren die wechselvolle europäische Geschichte ablesen lasse. In weiteren Verlauf seiner Ansprache rief Lins dazu auf, für ein starkes Europa einzustehen. Mit mehreren Gruppen zeigte Bad Saulgau den Gästen in Spiel und Musik einen Teil des kulturellen Lebens und die Geschichte der Stadt.

Für den Festabend hatte Friedrich Herzog von Württemberg die Schirmherrschaft übernommen. Er rief den Gästen zu, dass es nicht nur darum gehe, die Vergangenheit zu beschwören, sondern mit der Pflege alter Bräuche die Gegenwart zu bereichern. Es gehe nicht darum, die Asche zu bewahren, sondern die Flamme am Leben zu halten. Die Mitglieder der Garden und Wehren, die Bürger im bunten Rock, trügen ihre Farben für Europa. Der europäische Gedanke werde genährt, wenn die Menschen verschiedener Nationen zusammenkommen.

Richtig stolz darüber, dass die Union den Generalrapport in ihrer Stadt abhalte, war nach eigenen Angaben Bürgermeisterin Doris Schröter. Sie bedankte sich vor allem bei Kommandant Frank Riegger und Leutnant Richard Striegel für die vielen Vorbereitungsarbeiten.

Zur Serenade und dem Großen Zapfenstreich kam der baden-württembergische Justizminister Guido Wolf hinzu. In seinem Appell an die Uniformträger und die zahlreichen Zuschauer bekannte er, überzeugter Europäer zu sein. Europa sei ein gemeinsames Projekt der Bürger und wachse in den Herzen, sonst nicht, meinte Wolf. Danach ließen der scheidende Präsident Helmut Eberl und Nachfolger Michael Blaha mehrere Aktive aus dem deutschen Mitgliedsbereich, die sich in besonderer Weise um die Union verdient gemacht haben, vortreten und zeichneten sie mit Orden und Ehrenzeichen aus.

In traditioneller Weise liefen die Zeremonien zum Patronatsfest St. Johanni am Sonntagmorgen ab. Aus Mengen, Sigmaringen, Altshausen, Ehingen, Weingarten und Mittelbiberach kamen Abordnungen der württembergisch-hohenzollerischen Garden und Wehren mit ihren Fahnen und Standarten. Im Anschluss an einen kurzen Marsch durch die Stadt und einer Parade vor den Ehrengästen am Buchauer Amtshaus wurden mehrere Ernennungen ausgesprochen und Auszeichnungen für langjährige Treue zur Bürgerwache verliehen. Karl-Heinz Birzer, vormals Vorstandsvorsitzender der Volksbank Bad Saulgau, erhielt den Ehrenmitgliedsbrief. Die Abzeichen des Landesverbands der historischen Bürgerwehren und Stadtgarden Württemberg-Hohenzollern heftete der stellvertretende Landeskommandant Major Georg Bacher aus Mengen den zu Ehrenden ans Revers, Bürgermeisterin Doris Schröter die der Bürgerwache.

Ehrenmedaille für Frank Riegger

Eine außergewöhnliche Ehre wurde Frank Riegger zuteil. Der Freundeskreis der historischen Bürgerwehren, Milizen und Stadtgarden in Baden-Württemberg zeichnete den Kommandanten der Bürgerwache Saulgau mit seiner Ehrenmedaille aus. Die Laudatio dazu hielt der frühere Generalinspekteur der Bundeswehr, General a.D. Wolfgang Schneiderhan, als diesjähriger Jahrespate der historischen Wehren im Land. In der anschließenden Eucharistiefeier stellte Pfarrer und Dekan Peter Müller den heiligen Johannes den Täufer als mächtigen Schutzpatron der wehrhistorischen Gruppen dar, dessen Fürsprache für den Segen Gottes alle Menschen benötigten.

Der Verein

Die Union europäischer wehrhistorischer Gruppen (UEWHG) hat ihren Vereinssitz in Wien/Österreich. Mitglieder sind in erster Linie Gruppen und Personen, die die Traditionen früherer aktiver Verbände und Einheiten pflegen. Die Internetseite der UEWHG listet Mitglieder in insgesamt 16 europäischen Ländern auf. Deutschland ist mit 30 Mitgliedern vertreten, davon drei aus dem Landkreis Sigmaringen.