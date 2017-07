Bad Saulgau Erfolgreiches Bächtlefest geht zu Ende

Das war das Bächtlefest in Bad Saulgau: Bei bestem Wetter gab es Geselligkeit, den Historischen Handwerker- und Bauernmarkt, einen Festumzug mit Einblick in die Geschichte, viel Musik, Tanz und Unterhaltung sowie ein fast einstündiges Feuerwerk.

Bad Saulgau – Wieder hat sich der gute Draht der Bad Saulgauer nach oben bewiesen. Vier volle Tage Bächtlefest, das alljährliche Heimat- und Kinderfest, und als Schutz waren nur Sonnenschirme nötig. Das müssen andere Festveranstalter erstmal nachmachen. Bereits zum Fassanstich am Donnerstagabend kamen mehrere hundert Besucher und ließen es sich in allen Bereichen der Gastronomie bis spät in die Nacht gut gehen. Besonders die älteren Jahrgänge nutzten am Freitagnachmittag das Treffen zum Wiedersehen mit Weggezogenen und zur Geselligkeit. Um an beiden Musischen Abenden einen Sitzplatz in der Stadthalle zu ergattern, musste man schon rechtzeitig kommen. Geboten wurden dabei Spitzenleistungen aus dem musischen Schaffen der Bad Saulgauer Schulen.

Um Geselligkeit ging es auch beim Historischen Handwerker- und Bauernmarkt am Samstag, das Zentrum der Stadt erwies sich wieder als idealer Treffpunkt für Jung und Alt. Mit betagten Werkzeugen und Maschinen zeigten Handwerker, dass sie auch heute noch damit umgehen können. Am laufenden Band zogen Musikgruppen durch das Gedränge. Tanzgruppen des Heimat- und Trachtenvereins wählten für ihre Auftritte den Marktplatz vor der Stadtpfarrkirche. Rege Nachfrage herrschte an den Ständen und Buden, die Speisen und Getränke anboten. Ebenso verzeichneten die Gastronomen guten Zulauf.

Beinahe einstündiges Feuerwerk

Um einen Sitzplatz auf der Tribüne oder daneben zu ergattern, strömten schon lange vor Beginn der Serenade die Besucher ins Oberschwabenstadion. Diese Veranstaltung, die die Musikkapelle Reichenbach, die "Original Sulgemer Crown-Swamp-Pipers", der Bauern- und Soldatentross und der Berittene Fanfarenzug gestalteten, war zusätzlich dem Jubiläum 50-jährigen Bestehen des Fanfarenzugs gewidmet. Im Licht der Scheinwerfer boten die Formationen ein imposantes Bild und ernteten mehrmals kräftig Applaus vom aufmerksamen Publikum für ihre Darbietungen. Nahezu eine Stunde durften die Zuschauer dann das grandiose Feuerwerk mit Begleitmusik genießen.

Mit einem gut besuchten ökumenischen Gottesdienst auf dem Marktplatz ging das Bächtlefest am Sonntag weiter. Schüler, Lehrer und danach die Öffentlichkeit kämpften in der Brechenmacherschule beim Adlerschießen um das beste Ergebnis.

Festumzug zeigt Geschichte

Jeder hoffte, vor dem Festzug am Montagvormittag aufgerufen zu werden, um sich die Urkunde abzuholen. Wettbewerbe und Spiele für Kinder fanden nachmittags im Stadion viel Zulauf. Eine weitere Serenade führten zum Abschluss des Tags historische Tanzgruppen und Spielleut mit dem Trommlercorps des Störck-Gymnasiums auf.

Den Kindern gehörte der erste Teil des Festumzugs am Montagmorgen. Sie führten die Zuschauer am Rande des Umzugswegs durch eine bunte Märchenwelt und zeigten Folklore aus aller Welt. Was Saulgau an Brauchtum pflegt und wie das Leben der Zünfte und Vereine aussieht, das stellte der zweite Block dar. Den großen Anteil mit nahezu 40 Gruppen, Wagen und Musikkapellen bestritt der dritte Block. Dort wurde die reichhaltige Geschichte der Stadt von der Zeit der keltischen Besiedlung übers Mittelalter bis zur vorderösterreichischen Herrschaft lebendig. Bürgerwache und Stadtgarde zu Pferd beschlossen wie immer den Festzug und bei musikalischer Unterhaltung im Festzelt fand auch heuer ein herrliches Bächtlefest seinen Abschluss.

Das Fest

Das Bächtlefest gibt es seit mehreren Jahrhunderten. Die älteste Aufzeichnung über den sogenannten Bechtlinstag besteht aus einem Ratsbeschluss vom 15. Mai 1518, der die Ausgaben für das Kinder- und Heimatfest regelt. In einem weiteren Schriftstück ist der 2. Januar als Bechtelinstag genannt, später der 12. März als Tag des heiligen Gregorius, Schutzpatron der Kinder. Seit dem 19. Jahrhundert findet das Fest zwei Wochen vor Ferienbeginn statt. Um die Organisation kümmern sich seit mehreren Jahrzehnten ein Bürgerausschuss und viele freiwillige Helfer. Nach dem Ravensburger Rutenfest und dem Biberacher Schützenfest ist das Bächtlefest das drittgrößte in Oberschwaben und zieht alljährlich Tausende von Besuchern an.