Bad Saulgau Eine bewegende musikalische Zeitreise

Ernst Hofacker liest aus seinem Buch "1967". Seine Erzählkunst geht den Besuchern im Gasthaus "Bohnenstengel" unter die Haut.

Bad Saulgau – Auf eine spannende Zeitreise nimmt der Musikjournalist Ernst Hofacker die Besucher im Gasthaus "Bohnenstengel" mit. Er liest aus seinem Buch "1967 – Als Pop unsere Welt für immer veränderte". Dabei wendet er sich völlig unchronologisch den damaligen Ereignissen zu. Nicht allein die politischen Ereignisse wie der eskalierende Vietnamkrieg, die Radikalisierung der US-Bürgerrechtsbewegung oder die beginnenden Studentenunruhen prägen dieses Jahr – Veranstalter Frank Eisele von der Buchhandlung Schwaaz Vere erinnert an den Tod von Benno Ohnesorg anlässlich einer Anti-Schah-Demonstration in Berlin durch die Kugel des Polizisten Karl-Heinz Kurras – nein, es war auch die Musik.

Ernst Hofacker zeichnet in seinem äußerst fundierten Werk den gesellschaftlichen Wandel vor allem anhand der Songs nach. So erzählt er, wie sich die Jugend aufraffte, um den stickigen Mief der Vorgängergeneration aus dem Fenster zu lassen, und dabei auch deren Leichen im Keller ans Tageslicht beförderte. Ihr Trip war auf Freiheit und Selbstverwirklichung fixiert. Und tatsächlich war 1967 ein Jahr von solch ungeheurer Intensität, dass auch popkulturell Grundsätzliches auf den Kopf gestellt ward.

Hofacker zeigt anhand einer Weltkarte, wohin die Reise in seinem Buch führen wird. Sie beginnt an der Westküste der USA, in Kalifornien, dem Mekka der Hippies, der Flower-Power- und Love-and-Peace-Generation mit ihrem folkigen Idol Bob Dylan und den Byrds. Sie bringt auch den psychedelischen Rock der legendären Jefferson Airplane hervor. Noch fantastischer, visionärer und einzigartiger ist der Gitarrist Jimi Hendrix, den Hofacker als "Paradiesvogel mit einer hypnotischen Bühnenpräsenz" trefflich kennzeichnet. Beim vorgespielten Stück "Wild Thing" verbrennt Hendrix seine Gitarre – sie ist heute im Besitz des Sohnes von Frank Zappa, erzählt Hofacker wie so vieles aus dem Nähkästchen.

In welch exzellenter Bildsprache der Buchautor die Dinge auf den Punkt zu bringen weiß, dafür steht die zitierte Passage, die den gefilmten Auftritt von Big Brother and the Holding Company mit ihrer texanischen Frontfrau Janis Joplin beim Monterey-Popfestival beschreibt: "Wer in Penebakers Film noch einmal verfolgt, wie Joplin Big Mama Thorntons Blues-Standard 'Ball And Chain' geradezu in seine Einzelteile zerlegte, dass sie sämtliche Register ihrer Stimme zog, schrie und gurrte, zeterte, bettelte und zornbebte, der kann nur zu gut verstehen, was diese Performance bei einem Publikum angerichtet haben muss, das zu diesem Zeitpunkt noch nie eine weiße Frau mit solch unerhörter Emotionalität hatte singen hören". Es ist glatter Wahnsinn und das von ihm aufgelegte Stück erzeugt heftigste innere Rührung. Hofacker sieht aber auch die Kehrseite der Medaille: Wie lax die neuen Musikvorbilder mit Drogen umgingen und wie schnell es der Konsumindustrie gelingt, den musikalischen Trend des Underground für sich einzuvernehmen.

Seine Reise führt auf die britische Insel, wo die Beatles ihr epochales Album "St. Peppers Lonely Hearts Club Band" fertigstellen. Auch hier geht Hofacker fein in die Details und erzählt über die Entstehung des Stückes "Strawberry Fields forever". Hier donnern The Who ihren gestählten Hardrock, das es den Hippies ganz anders wird.

Geradezu ernüchternd wirkt dagegen der Blick auf die Bundesrepublik, wo Rainer Langhans und Uschi Obermaier als Vorboten in der Kommune I den Beginn der Spaßgesellschaft mit sexueller Freiheit erproben; wo Langhaarige als Gammler verschrien und finstere Sprüche wie "Bei Adolf hätten sie so nicht herumlaufen können" an der Tagesordnung sind. Den musikalischen Zeitgeist dominiert die Schlagerindustrie. Erste deutsche Bands wie die Rattles und Lords versuchen in erbärmlichem, inhaltlich nicht gerade sinnschwerem Englisch den Beat zu kopieren. Hofacker spielt aber auch Stücke scharfzüngiger deutscher Liedermacher vor wie Franz-Josef Degenhardt oder Hanns Dieter Hüsch. Etwas überbewertet sind im Schlussteil lediglich die asketisch aussehenden Monks, eine aus US-amerikanischen Soldaten formierte Band, die alles Bisherige revolutionieren sollte, deren Stellenwert aber kaum ein Marginal in der Musikgeschichte setzte.

Doch davon abgesehen ist es eine fantastische, überaus unterhaltsame Lektüre, bei der Hofacker über die Musik hinaus blickt und sowohl soziologische als auch technische Aspekte untersucht.

Zur Person

Ernst Hofacker arbeitet seit mehr als 25 Jahren als Musikjournalist. Er führte Interviews mit vielen Persönlichkeiten und schrieb für den Rolling Stone, Musikexpress, Guitar und Goodtimes. Derzeit leitet er als Chefredakteur das Magazin Guitar Dreams. Sein Buch, mit hochwertigem Papier bedruckt und auch optisch ein großartiger Blickfang: „1967 – als Pop unsere Welt für immer veränderte“ ist im Reclam-Verlag erschienen und im Buchhandel erhältlich. Es kostet 34,95 Euro. (jüw)