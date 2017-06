Bad Saulgau Ein Finanzminister mit Witz und Kante

Wolfgang Schäuble analysiert das Weltgeschehen und die inländischen Probleme. Die örtliche CDU freut sich über 400 Gäste im Stadtforum von Bad Saulgau. Landrätin Stefanie Bürkle bittet den Minister um Mithilfe beim geplanten interkommunalen Gewerbegebiet in der ehemaligen Sigmaringer Kaserne.

Bad Saulgau – Etwa 70 Pensionäre haben sich eine Stunde vor der CDU-Veranstaltung am Stadtforum eingefunden und harren auf ihren Einlass. Zur Unterhaltung spielt für sie im Saal die Rentnerband aus Ennetach auf, ihr ältester Musiker ist 84 Jahre alt, das passt und sie darf sich tüchtig ins Zeug legen. Denn der Bundesfinanzminister hat leichte Verspätung. "Schöne Landschaft zwischen Offenburg und Bad Saulgau", stellt er beim Erscheinen schmunzelnd auf dem Podest fest und hat die Lacher auf seiner Seite. Für Wolfgang Schäuble ist es ein Heimspiel, über 400 ihm wohlgesonnene Fans, weitgehend Parteifreunde, spenden ihm warmen Applaus – für örtliche Christdemokraten ist der 74-Jährige das Zugpferd schlechthin.

Der Mann aus dem Polit-Establishment versteht es, ganz der Profi, charmant aufzutreten, er wirkt volksnah und garniert seine Ausführungen zu Welt- oder inländischen Geschehnissen mit so manchem humorigen Schmankerl. Sorge bereitet ihm die gewaltige Auseinandersetzung auf der arabischen Halbinsel. So nimmt er Bezug auf Katar und wertet den Konflikt als anhaltende Entzweiung im Islam zwischen Schiiten und Sunniten, die ihn an den religiösen Zwiespalt in Deutschland im Dreißigjährigen Krieg von 1618 bis 48 zwischen Katholischer Liga und der Protestantischer Union erinnert. Zur letzteren Konfession zählt er sich selbst.

In den Griechen scheint er außergewöhnliche Freunde zu besitzen. Weil er ihnen bislang dringlichst benötigte frische Geldmittel verweigert, würde er nun in dortigen Medien in Nazi-Uniform gezeigt, anstelle der oftmals mit Hitler-Schnäuzer dargestellten Kanzlerin, sagt er mit Augenzwinkern und hält fest: "Frau Merkel ist der einzige Lichtblick!" Zur Türkei merkt er spitz an, dass das frühere Osmanische Reich einen moderneren Ansatz gezeigt hätte – jetzt steuere ihr Präsident Erdogan in eine Richtung, über die man nur die Hände über den Kopf schlagen könne. Noch gewöhnungsbedürftiger findet er, dass die Türken, hier schon in vierter oder fünfter Generation lebend, nun ihren Konflikt in Deutschland austragen müssten.

Schäuble sagt auch, dass sich die USA, ob es ihr gefalle oder nicht, ihrer Verantwortung als Weltmacht nicht entziehen könne. Und er hält ein flammendes Plädoyer für Europa und ein stärkeres Frankreich unter dem neuen Staatspräsidenten Macron. Denn der Deutsche als Hegemon der EU – da hätte man wohl ganz Europa gegen sich. Zu den Problemen mit deutschen Exportüberschüssen pflege er stets zu antworten: "Die anderen müssen besser werden und wir nicht schwächer!"

Natürlich gönnt sich der Experte einen intensiven Ausflug in die Finanzpolitik, da ist er ganz in seinem Element. Er berichtet, wie er im Job als Finanzminister 2009/10 angefangen hätte: mit einer Neuverschuldung von 86 Millionen Euro – es gab nur Löcher zu stopfen: "Seit 2014 machen wir keine neuen Schulden mehr!" Doch wenn er sich die Vorschläge der Sozialdemokraten, dem Koalitionspartner, so anhöre, denke er bei sich: "Oh, lieber Gott, wenn sie nur eine Ahnung hätten!"

Schäuble versteht es, schnell in den Wahlkampfmodus zu schalten. Denn auch in Deutschland sei die Arbeit keineswegs erledigt. Allein durch die Integration habe man einen "ganzen Sack voller Probleme" zu bewältigen, sagt Schäuble. Als Mobilisierungsmittel für die freiheitliche Gesellschaft und für soziale Gerechtigkeit stehe die CDU – seine Empfehlung. Käme Rot-Rot-Grün an die Regierung, gehe es rückwärts. Und mit Thomas Bareiß – der selbst ganz stolz ist, den alten Fahrensmann in seinen Wahlkreis gelotst zu haben – stünde ein guter Abgeordneter parat, der sich besonders engagiere, wie überhaupt der Baden-Württemberger im deutschen Parlament eine Besonderheit darstelle.

Schön, dass die CDU das Auditorium ermuntert, einige Fragen an den Finanzminister zu stellen. Einer spielt auf Brennelementesteuer an. Sie ist gerade als verfassungswidrig erklärt worden. Nach dem Gerichtsurteil erhalten die Atomkraftbetreiber stattliche sechs Milliarden Euro zurück. Darüber hätte er noch gar nichts vernommen, so der Fragesteller süffisant. Schäuble gibt zu, er habe es in Erwartung von heftiger Kritik lieber vorgezogen, auf Zeitungslektüre zu verzichten. Er vergleicht seinen Kampf mit der Atomlobbymacht mit dem vielköpfigen, schlangenähnlichen Ungeheuer, der Hydra in der griechischen Mythologie, bei der ein abgeschlagener Kopf den Nachwuchs von zwei neuen Köpfen zur Folge hatte: "Es tut mir furchtbar leid, aber wir werden die sechs Milliarden bezahlen. Schön ist es nicht, aber es ist so. Das wirft uns in der Finanzpolitik nicht aus der Bahn!" Als ihm zum feierlichen Schluss Bareiß ein großes Sparschwein überreicht und Schäubles Frage: "Ist da auch was drin?" verneint, spielt der Finanzminister auf heitere Weise erneut die Karte an: "Na, als erstes lege ich da die Kernkraftsteuer rein!"

Landrätin Stefanie Bürkle weiß indes die Gelegenheit zu nutzen und bittet den Finanzminister um Mithilfe in den Verhandlungen mit der Bundesanstalt für Immobilien wegen etwaiger Ausgleichsflächen auf der ehemaligen Graf-Stauffenberg-Kaserne in Sigmaringen. Dort soll ein interkommunales Gewerbegebiet entstehen. Schäuble sichert ihr zu, sich das vortragen zu lassen. Dann eist sich der Herr über deutsche Finanzen mit klarer Ansage los: "So, jetzt muss ich aber nach Nagold!"

Für den CDU-Vorsitzenden von Bad Saulgau, Thomas Zimmerer, und seine Stadt sei es ein "großer und schöner Tag" gewesen, bekennt dieser vollauf begeistert und weist auf die mitgekommene Phalanx an Bürgermeistern und Gemeinderäten hin. Zimmerer hat ihm zum Dank ein Buch mit einer Sprüchesammlung aus Oberschwaben geschenkt – in der inständigen Hoffnung, dass Wolfgang Schäuble mal bei einer Bundestagssitzung einen solchen Spruch vom Stapel lässt.