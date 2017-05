Bad Saulgau Digitaltechnik zur Schulbildung

Tablets bei Schulversuch an der Willi-Burth-Schule in Bad Saulgau. Das Projekt wird ab kommenden Schuljahr mit Gymnasiasten der elften Klasse erprobt.

Bad Saulgau – Die Digitalisierung schreitet auch im Bereich der Schulbildung zunehmend fort. Ab kommendem Schuljahr erhalten die Schüler der elften Klasse des Technischen Gymnasiums in der Willi-Burth-Schule Tablets zur Verfügung gestellt. Dies ist Teil eines über drei Jahre laufenden Schulversuchs, um den sich die Gewerbliche Schule beworben hatte. Der Versuch ist im Koalitionsvertrag zwischen den Regierungsparteien des Landes enthalten und wird finanziell gefördert. Mehrere Versuchsschulen erproben damit Unterrichtskonzepte. Wenn die Schüler in der ersten Unterrichtswoche im September die Geräte erhalten, können sie damit zwar auch im Internet surfen, jedoch nichts auf die Festplatte laden, auch nicht von einem externen Datenträger. Der Einsatz der Geräte erfolgt in allen Regelunterrichtsfächern.

Seit einem Jahr setzt sich die Lehrerschaft der Willi-Burth-Schule mit dem Projekt auseinander und belegt Seminare am Institut für Fortbildung in Esslingen. Die Schule verspricht sich von diesem Alleinstellungsmerkmal aller Schulen in Trägerschaft des Landkreises auch die Förderung des Interesses, sich in dieser Lehranstalt anzumelden.

Die Arbeit mit den Tablets im Unterricht wird über die sogenannten „Apps“ stattfinden. Diese Programme werden vor ihrem Einsatz in der Lehrerschaft erprobt. Ihr Einsatz wird in den jeweiligen Fächern unterschiedlich sein. Der Markt dieser Programme, die in der Schule eingesetzt werden können, entwickelt sich erst gerade. Bei den Lehrern ist so häufig Kreativität gefragt. So wird zum Beispiel eine App, die für Hobbyautoren vorgesehen ist, Einzug in den Deutschunterricht nehmen. Mit ihr können die Schüler eigene kleine Bücher schreiben und gestalten, etwa als Erinnerung an einen Ausflug oder eine Klassenfahrt. Ein anderes Programm lässt den Schülern noch deutlich mehr Gestaltungsspielraum. So ermöglicht die App mit dem Namen „Green Screen“ den Schülern etwa, ihren eigenen Film zu drehen und vor eigens ausgewählten und digital eingefügten Hintergründen Szenen nach zu spielen oder auch Lernvideos zu drehen.

Hinter diesem groß angelegten Schulversuch des Kultusministeriums steckt aber nicht nur die spielerische Seite des Lernens, sondern der Gedanke, den Alltag der Jugendlichen und jungen Erwachsenen mehr in den Fokus des Unterrichts zu nehmen.