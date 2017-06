Bad Saulgau Countryrock im Franziskaner

Die fünfköpfige Band Micky & The Motorcars tritt am Dienstag, 20.30 Uhr in der Kultkneipe von Bad Saulgau auf.

Bad Saulgau (jüw) Micky & The Motorcars, das ist Countryrock aus Austin in Texas. Die fünfköpfige Band ist am Dienstag, 20. Juni um 20.30 Uhr in der Kultkneipe Franziskaner zu erleben. Die Band ist von den Brüdern Micky und Gary Braun in Stanley (US-Bundesstaat Idaho) ins Leben gerufen worden. Ihr Debüt hatten sie 2003. Gleichwohl konnten sie mit ihren ersten beiden Alben, ohne Plattenlabel herausgebracht, wenig Erfolg verbuchen. Nach dreijähriger Veröffentlichungspause und personellen Umbesetzungen präsentieren sich die Texaner auf ihrem siebten Album "Hearts From Above" in frischer Spiellaune. Fachkritiker bewerten es als auf technisch hohem Niveau stehend, mit starken neuen Songs.