Bad Saulgau Coaching stärkte den Fachkräftenachwuchs in Bad Saulgau

Zwei Akademiker leiten die jungen Leute an. Ein Ausstellungsfahrzeug hilft bei Berufsorientierung an der Willi-Burth-Schule der Kurstadt.

Bad Saulgau – Fachkräftemangel an allen Ecken und Enden, ob im Handwerk oder in der Industrie. Um diesem Zustand entgegenzuwirken, gibt es in Baden-Württemberg seit einigen Jahren das Programm "Coaching4Future". Damit will die Baden-Württemberg-Stiftung gemeinsam mit dem Branchenverband Südwestmetall und der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit den Fachkräftenachwuchs in den Disziplinen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) fördern. Mit einem vielfältigen Angebot engagiert sich dieses Programm, um Schülerinnen und Schüler in der Berufswahlphase über Zukunftschancen und berufliche Möglichkeiten in diesen Disziplinen zu informieren.

Zusätzlich zu Informationen direkt im Klassenzimmer (MINTainment) kam 2015 mit dem doppelstöckigen Ausstellungsfahrzeug „Discover Industry“ eine neue Dimension der Studien- und Berufsorientierung hinzu. An zwei Tagen stand dieses Fahrzeug auf dem Gelände der Willi-Burth-Schule und zeigte den Schülerinnen und Schülern des Technischen Gymnasiums und der technischen Berufskollegs (BKT) an abwechslungsreichen Arbeitsstationen und Ausstellungsmaterialien die Welt der modernen Industrie.

Zwei junge MINT-Akademiker, Peter Hörtz und Dominik Weickgenannt, führten in Dreiergruppen durch die fünf Arbeitsstationen. Von der Konstruktion über die intelligente Produktion bis hin zur Logistik mussten die Teams nacheinander Aufgaben mit den entsprechenden Gerätschaften lösen. Mit einem 3D-Scanner war eine blaue Kopfbüste abzutasten und die Digitalisierung auf dem Bildschirm zu verfolgen. Warum runde Formen Spannungen besser aushalten als eckige, durften die Jugendlichen an verschiedenen Werkstoffen testen. Im Miniatur-Windkanal waren die Luftströme an diversen Automodellen zu verfolgen. Einen Roboter mittels eines Koordinatensystems so zu steuern und zu programmieren, dass er den schnellsten Weg findet, erforderte gute Mathematik- und Informatikkenntnisse. Da war Teamarbeit besonders gefragt, wie auch an der folgenden Station, an der die Aufgabe die Erstellung einer Logistikschaltung verlangte. Diese musste für eine Befüllungsanlage defekte Behältnisse aussortieren. Steuerung des Materialflusses und funktionierende Lagerlogistik an einem Miniaturlager in Echtzeit simulieren, hieß die Aufgabe an der letzten Station, bevor Peter Hörtz die Schüler an Tablets schickte. Dort mussten sie erneut Aufgaben lösen, deren Ergebnisse im Anschluss des Abschlussvortrags im Obergeschoss des Fahrzeugs bekanntgegeben wurden. Hörtz und Weickgenannt reflektierten dabei die zuvor durchlaufenen Stationen. Im Dialog mit den Jugendlichen wollten die Moderatoren wissen, welche Anforderungen diese an ihren zukünftigen Beruf stellen. Geld verdienen, Spaß machen, Abwechslung bieten und Karrierechancen wurden dabei an erster Stelle genannt. Anhand einer Videopräsentation erhielten die Schüler Einblicke in die verschiedenen Werdegänge von der Schule zum Ingenieur. Bilder und Animationen zeigten zudem , wie sich die Arbeitsbedingungen und Fertigungsprozesse in Deutschland durch die verschiedenen Entwicklungsstufen von der ersten industriellen Revolution bis hin zur künftigen Industrie 4.0 verändert haben und sich voraussichtlich noch verändern werden.

Technische Daten

Zu den Präsentationen an den Schulen benötigt das 40 Tonenn schwere und 16,5 Meter lange Fahrzeug 230 Quadratmeter Stellfläche und lässt sich von 2,55 Meter Breite auf 7,5 Meter ausfahren. Für den Vortragsraum im Obergeschoss steigt die Höhe von 4 auf 6,2 Meter. Beide Ebenen weisen zusammen 110 Quadratmeter auf.