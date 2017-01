Bad Saulgau Bürgerwache von Saulgau im Blickfeld: Vorbereitungen für den Generalrapport laufen

Wehrhistorische Gruppen treffen sich im Sommer in der Kur- und Bäderstadt. Der Generalrapport beschert am Übergangswochenende von Juni auf Juli eine Vielfalt an Uniformen und viele Gäste.

Auf vollen Touren laufen bei der Bürgerwache Saulgau die Vorbereitungen für den Generalrapport der Union der Europäischen Wehrhistorischen Gruppen (UEWHG) vom 29. Juni bis 2. Juli in der Bäderstadt. Dieses Treffen gleicht der ordentlichen Mitgliederversammlung eines Vereins, wird jedoch durch Beiprogramm zu einem Kameradschaftstreffen ausgeweitet. Terminlich fällt diese Veranstaltung auf das Fest St. Johanni, das Patrozinium der katholischen Pfarrgemeinde. Für die Bürgerwache und die Stadtgarde zu Pferd Saulgau ist St. Johanni alljährlich der Hauptfeiertag, an dessen Vorabend auf dem Marktplatz der Große Zapfenstreich aufgeführt wird. Am Festtag selbst sind mehrere Bürgerwehren und Stadtgarden mit Abordnungen vertreten. Sie feiern mit den Saulgauer Kameraden zusammen den Festgottesdienst, nehmen an der Parade vor den Ehrengästen und dem Appell teil, der den Frauen und Männern gewidmet ist, die für viele Jahre Treue im grünen Rock Auszeichnungen des Landesverbands und des Vereins erhalten.

Im Gegensatz zum Landesverband der historischen Bürgerwehren und Stadtgarden in Württemberg-Hohenzollern gehören der UEWHG überwiegend Vereine, Gruppen oder auch Einzelpersonen an, die sich auf ehemalige Kampftruppen berufen, deren Namen und auch deren Uniform tragen. Ihren Sitz hat diese Union in Österreich. Als Präsident fungiert zur Zeit Helmut A. J. Eberl, der den Dienstgrad eines Generalmajors im Traditionsregiment führt. Das Organigramm nennt neben einem Generalsekretär eine aus vier Personen bestehende Adjutantur, mit Rittmeister Anton Rädle, Kommandant der Sigmaringer Hohenzollern-Kürassiere noch drei weitere Vizepräsidenten, eine dreiköpfige Administration, zwölf Verbindungsoffiziere, einen Kontroll- und einen Justizausschuss. Hinzu kommen noch sechs Ehrenräte.

Als Bindeglied, Vermittler und Anlaufstation für historische uniformierte Gruppierungen in ganz Europa versteht sich die noch recht junge UEWHG. Erste Ansätze stammen aus dem Jahr 1990. Der inzwischen verstorbene Wiener Militärhistoriker Friedrich Nachazel bemühte sich mit Kameraden aus mehreren europäischen Ländern, Gruppen zusammenzubringen, die noch die Traditionen pflegen und historische Uniformen vom Ende des 16. Jahrhunderts bis 1918 tragen. Inzwischen sind verschiedene Traditionsgruppen aus 17 Ländern Mitglied der UEWHG. Österreich und Deutschland stellen dabei die zahlenmäßig stärksten Kontingente. Mit der Bürgerwache und der Stadtgarde zu Pferd gehören auch die Hohenzollern-Kürassiere Sigmaringen der Union an, die bereits im Jahr 2013 Ausrichter des Generalrapports waren.

Das Übergangswochenende Juni auf Juli wird der Stadt Bad Saulgau auf jeden Fall ein Bild mit buntem Volk in einer Vielfalt an Uniformen bescheren. Die etwa 160 Gäste treffen am Donnerstag, 29. Juni ein. Tags darauf versammeln sich die Delegierten zum Generalrapport und abends gibt die Stadt Bad Saulgau einen Empfang. Der Samstagabend und der Sonntagmorgen gehören dem traditionellen Programm von St. Johanni: Serenade mit Großem Zapfenstreich, Festgottesdienst, Parade und Appell. Danach werden die Gäste verabschiedet.