Bad Saulgau Bürgermeisterin Doris Schröter: Eine der schönsten Tiefgaragen

Stadtwerke und Stadt Bad Saulgau eröffnen feierlich die sanierten Parkdecks im Stadtforum der Kurstadt.

Großer Bahnhof im Parkhaus im Stadtforum: Im Beisein von Bürgermeisterin Doris Schröter, Stadtwerke-Betriebsleiter Richard Striegel sowie Vertretern des Gemeinderats, der Tourismusbetriebsgesellschaft, der Stadtwerke, der Stadtverwaltung und beteiligten Firmen sind die Parkdecks feierlich wiedereröffnet worden. „Wir freuen uns, dass wir mit diesem Projekt nach einer Bauzeit von knapp sechs Monaten termingerecht und im Kostenrahmen am Ziel sind“, sagte Richard Striegel. Einen großen Anteil daran habe Johannes Übelhör, technischer Leiter der Stadtwerke, der als „Teamleader und unermüdlicher Kümmerer“ die Baumaßnahme gemanagt habe.

Laut einer Pressemitteilung hatten Schäden in der Beschichtung im Erdgeschoss sowie fehlende Beschichtung im Untergeschoss des zur Jahrtausendwende errichteten Gebäudes über Jahre zur Folge, dass Chloride aus Salzwasser an vielen Stellen in die Bodenplatten, Wände und Fundamente eindringen konnten und sowohl den Beton als auch die Bewehrung angegriffen haben. Striegel bedankte sich bei Bürgermeisterin Schröter und dem Gemeinderat für die Mitfinanzierung des Projektes. Das wiedereröffnete Parkhaus bezeichnete die Bürgermeisterin nach der erfolgreichen Baumaßnahme „als eine der schönsten Tiefgaragen“. Und so präsentieren sich die Parkdecks mit mehr Licht und einem helleren Farbanstrich. Eine neue Videoüberwachung und ein neues Tor, das künftig eine Nachtschließung ermöglicht, sorgen für mehr Sicherheit.

Baumaßnahme in Zahlen

Bei einer ursprünglichen Kostenschätzung von knapp einer Million Euro wurden laut Striegel Aufträge über rund 783 000 Euro vergeben. 2,2 Tonnen Baustahl, 2000 Verbundanker, knapp 700 freigelegte Schadstellen, 33 Kubikmeter Beton, Oberflächenschutz für rund 2000 Quadratmeter Wandflächen und 2200 Quadratmeter Bodenflächen verbergen sich hinter diesen Auftragssummen.