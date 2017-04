Bad Saulgau Briten zelebrieren lebendige Rockgeschichte

John Lees' Barclay James Harvest begeistert restlos die Fangemeinde im Stadtforum von Bad Saulgau. Die englische Kultband spielt sämtliche progressive Klassiker der 1970er Jahre und rührt bei ihrem Welthit "Hymn" ihre Anhänger ans Herz.

Bad Saulgau – Sie finden im sehr gut gefüllten Stadtforum eine ergebene, über 350-köpfige Fangemeinde überwiegend älteren Semesters vor: John Lees' Barclay James Harvest, die über zweieinhalb Stunden mit großartigen Songs für ein gemeinsames Happening garantieren.

Das Quartett beweist eine umwerfende Musikalität – mit ihrem Ur-Mitglied und großen Songschreiber von 1968, John Lees (Gitarre, Gesang). Craig Fletcher (Bass, Gesang) wirkt seit 1998 in der Band mit wie auch Key Whitehead, das langmähnige Energiebündel am Schlagzeug und an den Percussions. Auf Tasten und an Reglern des Keyboards agiert der virtuose Jez Smith, seines Zeichens jüngstes Bandmitglied und seit 2009 anstelle des verstorbenen Mitgründers "Wolly" Wolstenholme dabei. Im Plauderton erzählt Craig Fletcher nette Anekdötchen zu den einzelnen Songs, die Jez Smith zum Amüsement der anderen von der Entstehungsepoche her gedankenschnell einzuordnen vermag. Ob es an der Setliste liegt? Fletcher und Lees erzählen über ihre Herkunft aus Oldham in Nordwestengland. Es ist der zweite große Trumpf, den die Band ausspielen kann – ihr charmantes Auftreten. Kein Jota ist da von abgehobenen Superstars zu spüren, die ihre Audienz beim Abstecher in die Provinz geben. So bedankt sich Fletcher eingangs sogar für das passende englische Wetter hier in der Kurstadt und er weiß die Launen dieses Monats auch in deutscher Sprache zu analysieren: "Das ist der April, der macht was er will."

Es sind wirklich "very old Songs", die sie in einem getragenen, gut abgemischten Soundteppich performen. Es geht gleich los mit "In my Life" und "Child of the Universe" – einem publikumsfreudigen Mitsing-Lied, alles Mitte der 1970er Jahre entstanden. Minutenlange, noch ältere Stücke wie "Galadriel" oder "Poor Wages" haben nicht den geringsten Authenzitätsverlust erlitten. Dafür wird die Kultband von den Fans so geliebt. Die Musiker zeigen in unglaublicher Wucht und Perfektion, mit wie viel Luft sie den Tauchgang in den progressiven Rockstil beherrschen. Zeremonienmeister John Lees spielt seine filigranen Gitarrenparts trotz seiner nunmehr 70 Lenze in einer Ausdauer, als er sei er dem Jungbrunnen entstiegen. "Jeder neue Tag inspiriert mich. Die Hingabe zur Musik ist das wichtigste", erklärt Lees.

Immer wieder bringen die Musiker ehrliche Wertschätzung gegenüber ihren treuen und sie anhimmelnden Fans zum Ausdruck. Einer von ihnen ist Reinhard, früherer Roadie einer Tanzband. Er ist aus Kirchberg an der Iller (vom Ostrand des Landkreises Biberach) mit seiner Frau angereist. Beide schwärmen vom gigantischen Westberlin-Konzert von Barclay James Harvest 1980 vor 175 000 Fans. Woraus deren Livealbum von 1982 mit dem Titel "A Concert for the People" entstanden ist, das sie in- und auswendig kennen.

Nur zwei Stücke werden vom aktuellen Album "North" vorgestellt. So der gleichnamige, achtminütige Titeltrack, der in esoterisch-mystischer Grundstimmung und mit ordentlichen Verwirbelungen von Lees' Leadgitarre von Heimat, Armut und oftmals schlechtem Wetter erzählt, und das über neun Minuten andauerende, interessante Stück "On Leave".

Im zweiten Teil wagen sie einen Sprung in die 1980er und 1990er Jahre. Dann gehen sie von der Bühne. Als sie wieder ins Licht treten, servieren sie "Hors d'Ouevre" vom symphonischen Album "Nexus" von 1999. Nicht nur das darauffolgende Mockingbird (1972) erinnert an die stilbildende britische Artrock- und progressive Rockband Yes, den Giganten jener Zeit. Spätestens aber bei ihrer letzten triumphalen Zugabe, dem Welthit "Hymn" von 1977, fliegen den Rockmusikern von John Lees' Barclay James Harvest sämtliche Menschenherzen zu. Das Auditorium singt voller Inbrunst mit, ruft ein enthusiatisches "Yeah" aus. Unter stehenden Ovationen verabschieden sich die schon zum Teil ehrwürdig ergrauten Herren von der Bühne. Selten hat ein Publikum in einer solch inneren Glückseligkeit den Heimweg angetreten.