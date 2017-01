Bad Saulgau Beziehungsstreit: Polizei schlichtet und findet Marihuana

Wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz muss sich ein Paar aus Bad Saulgau verantworten. Wie die Polizei berichtet, wird der Mann zusätzlich wegen Körperverletzung belangt.

Zwischen dem Paar war am Sonntag, zwischen 3 und 6.30 Uhr, ein Streit in dessen Wohnung eskaliert, weshalb die Frau mehrmals die Polizei rief. Zunächst verließ der Mann beim Eintreffen der Polizisten freiwillig die Wohnung, kam jedoch wieder zurück, als diese gegangen waren. Es kam nach Angaben der Polizei erneut zum Streit zwischen dem Paar und die Polizei wurde wieder benötigt. Die Beamten eilten zur Wohnung, die der Mann bereits wieder verlassen hatte. Bei der Anzeigenaufnahme wegen Körperverletzung in der gemeinsamen Wohnung entdeckten sie Blumentöpfe mit Marihuana-Pflanzen und durchsuchten die Wohnung. Hierbei fanden die Beamten elf Tabletten mit Amphetamin und etwa ein Gramm Haschisch.