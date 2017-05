Bad Saulgau Bewaffneter Raubüberfall auf Discountmarkt

Die Polizei fahndet nach einem bewaffneten Mann, der am Samstagabend einen Discountmarkt in Bad Saulgau überfallen hat.

Mit einer Pistole bewaffnet erbeutete ein maskierter Unbekannter am Samstag gegen 20 Uhr das Wechselgeld aus einer Registrierkasse in einem Discounter in der Fuchsgasse und flüchte anschließend, informiert die Polizei. Der Mann, der eine Angestellte sowie einen Kunden bedrohte, war mit einer Sturmhaube maskiert, trug einen Jogginganzug sowie graue Handschuhe. Er ist zirka 1,85 Meter groß, sportlich, schlank, zwischen 20 und 25 Jahre alt und sprach verständliches Deutsch mit osteuropäischem Akzent. Die Kriminalpolizei Sigmaringen, Tel. 0 75 71/10 40, sucht dringend Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen festgestellt haben oder sonst Hinweise zum unbekannten Täter geben können.