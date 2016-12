Bad Saulgau Betrunkene Jugendliche prügeln sich in Gaststätte

Drei 17-Jährige prügelten ohne Grund in einer Gaststätte in Bad Saulgau aufeinander ein.

Drei mit jeweils einem Promille alkoholisierte 17-Jährige gerieten am Freitagmorgen gegen 0.30 Uhr im Raucherbereich eines Lokals an der Martin-Staudt-Straße miteinander in Streit, informiert die Polizei. Als ein 17-Jähriger einem anderen einen Kopfstoß gegeben hatte, griff dessen Kumpel ein und erhielt dann allerdings einen Faustschlag auf das Auge. Während bei dem jungen Mann das Auge immer weiter zuschwoll, wälzten sich die beiden Anderen auf dem Boden. Der Beschuldigte wurde von den herbeigerufenen Polizeibeamten in Gewahrsam genommen und dann an seine Mutter überstellt.