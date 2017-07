Bad Saulgau Berufsschüler dürfen aktiv mitwirken

Multimediale Vorträge an der Willi-Burth-Schule in Bad Saulgau. Zwei Akademikerinnen vermitteln Technik-Beispiele.

Bad Saulgau – Um mit Vorurteilen gegenüber MINT-Berufen (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) aufzuräumen, zeigt das Programm Coaching4future, wie Jugendliche über naturwissenschaftlich-technische Ausbildungs- und Studienwege aktiv an der Gestaltung des Alltags mitwirken können. Zwei junge MINT-Akademikerinnen haben bei ihrem Besuch an der Willi-Burth-Schule mit multimedialen Vorträgen und anschaulichen Technik-Beispielen Schülerinnen und Schülern der 12. Klasse des Technischen Gymnasiums und dem Berufskolleg 1BK1T vermittelt, welche Berufe hinter zukunftsweisenden Entwicklungen stehen.

In zwei Takten gaben Carolin Birk, Ingenieurin für Umweltschutztechnik, und Molekularbiologin Melanie Schneider einen praxisnahen Überblick zu aktuellen und zu zukünftigen Hightech-Lösungen und Produktionsverfahren aus der MINT-Welt. Die Schüler durften dabei selbst entscheiden, welche Themenbereiche Schwerpunkt der Veranstaltung sein sollen. Mobilität, Wohnen, Gesundheit, Arbeit, Lifestyle und Umweltschutz standen zur Auswahl. Zu den einzelnen Themenbereichen stellten Schneider und Birk die jeweiligen Studiengänge und Ausbildungsberufe vor.

Ein Hochhaus als Bauernhof mit dazugehörigen Feldern? Diese Überlegung stammt aus der Erkenntnis, die wachsende Weltbevölkerung nicht mehr allein mit herkömmlichem Ackerbau ernähren zu können. Vertikal übereinanderliegende Plantagen in Hochhäusern, darauf setzt das Projekt „Vertikale Landwirtschaft“. Häuser aus Glas und leichtgewichtigen, aber äußerst stabilen Baustoffen? Mithilfe von multimedialen Vorlagen und Technik-Beispielen machten die Referentinnen die Planungen anschaulich. Fasziniert verfolgten die Schüler, was sich alles auf Glasflächen projizieren und bewegen lässt.

Beim Thema Umwelt nahmen die Wortmeldungen und Fragen aus dem Publikum zu. Den Plastikmüll aus den Meeren zu ziehen, ohne die Lebewesen zu gefährden und diesen dann in Wasserstoff umzuwandeln, ist eines der vielen Konzepte, das die beiden Akademikerinnen den Berufsschülern nahe brachten. Windkrafträder in verschiedenen Formen, die sich ins Stadtbild integrieren lassen, dabei sogar schick aussehen und die Stromversorgung gewährleisten, hat ein Architektenteam entworfen. Dieser „Tower of Power“ ist eine Mischung aus Aussichtsturm und Kraftwerk, bestückt mit sogenannten Eddy-Turbinen. Am Pariser Eiffelturm fand 2015 damit bekanntlich ein gelungener Versuch statt. Im Kleinformat fallen „Power Flowers“ aus, die nach demselben Prinzip arbeiten und die man zur örtlichen Stromversorgung im Garten, auf dem Dach oder der Terrasse aufstellen kann.

Mit ihren Vorträgen wollen Schneider und Birk den Schülern Hilfestellung geben für eine Entscheidung zu Studium und Ausbildung in technischen Berufen.

Coaching4future

Es ist ein Bildungsprogramm der Baden-Württemberg-Stiftung, des Arbeitgeberverbands Südwestmetall und der Regionaldirektion Baden-Württemberg der Bundesagentur für Arbeit. Mit einem vielfältigen Angebot informiert das Programm Schülerinnen und Schüler in der Berufswahlphase über Zukunftschancen und berufliche Möglichkeiten in den sogenannten MINT-Disziplinen und motiviert sie für ein Studium oder eine Ausbildung in diesem Bereich.

