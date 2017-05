Bewohner im Bad Saulgauer Stadtteil Bolstern bemerken die Umtriebe auf dem Dorfplatz und verständigen die Polizei.

Bad Saulgau-Bolstern – Zwei junge Leute haben am Sonntag gegen 4 Uhr am Dorfplatz in Bolstern den dort aufgestellten Maibaum gefällt. Anwohner verständigten daraufhin die Polizei. Diese teilt mit, dass sich während ihrer Ermittlungen die Tatverdächtigen reumütig gezeigt hätten.