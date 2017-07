Bad Saulgau Bächtlefest steht in den Startlöchern

Für die Bäderstadt Bad Saulgau im Landkreis Sigmaringen beginnt am Donnerstag die fünfte Jahreszeit. Sobald Bürgermeisterin Doris Schröter dem Bierfluss durch den obligatorischen Fassanstich um 20 Uhr freien Lauf gegeben hat, gilt das diesjährige Bächtlefest offiziell für eröffnet.

Die Stadtmusik Bad Saulgau wird dann die Stadtchefin und den Festausschuss hierzu ins Festzelt geleiten. Auf die Besucher wartet wie immer eine große Palette an Veranstaltungen. Zum Jahrgängertreffen am Freitag um 16 Uhr spielen im Festzelt „Die Aulendorfer“. Um 19 Uhr haben Besucher dann die Qual der Wahl: In der Stadthalle wird zum Musischen Abend mit dem „SommerNacht“s“Traum“ eingeladen. Im Zelt unterhält währenddessen die Musikkapelle Winterstettendorf und im Hof der Realschule ist Bächtlerock mit New Century und Peter Pucks.

Einen Tag später belebt am Samstag, 15. Juli, 9 bis 15 Uhr der Historische Handwerker- und Bauernmarkt mit Spielen, Tänzen und Kindertheater die Innenstadt. Ab 16.30 Uhr unterhält die Musikkapelle Dürnau und ab 19 Uhr die Showband „Edelrock“. In der Stadthalle findet um 19 Uhr nochmals der Musische Dürnau und auf dem Realschulhof der Bächtlerock statt. Diesmal mit "USCHI und Midnight Special". Außerdem feiert der berittene Fanfarenzug heuer 50 Jahre Bestehen. Er bestreitet mit der Musikkapelle Reichenbach, den "Original Royal-Sulgemer-Swamp-Pipers" und dem Soldaten- und Bauerntross zu Saulgau um 21.15 Uhr die Serenade im Oberschwabenstadion. Gegen 22.30 Uhr wird dort das Höhenfeuerwerk erwartet.

Eine ökumenische Wortgottesfeier am Sonntag 10 Uhr mit der Chorband „AmaDeus“ steht am Anfang des Tagesprogramms. Die BigBand Bad Saulgau jazzt den Frühschoppen ab 11 Uhr im Festzelt. In der Brechenmacherschule schießen Schüler und Lehrer um den begehrten Adler. Von 13 bis 18 Uhr dürfen dann auch Schützen von außerhalb ihre Treffsicherheit beweisen. Die Musikapelle Moosheim-Tissen bläst ab 13.45 Uhr, um 16 Uhr die "Wolfartsweiler Musikanten", um 19 Uhr tritt die Showband „ENJOY feat. Adis Hüttentrio“ auf die Bühne und unterhält bis Mitternacht. Im Oberschwabenstadion beginnen um 14 Uhr Wettbewerbe und Spiele für Kinder, musikalisch begleitet von der Musikkapelle Hundersingen. Ein Platzkonzert von der Musikkapelle Kobe steht um 19 Uhr im Rathaushof auf dem Programm. Dem folgt um 20 Uhr eine Serenade der Historischen Tanzgruppe mit Spielleut’ und Bächtlesfesttrommlercorps des Störck-Gymnasiums.

Eine halbe Stunde vor Beginn des großen historischen Festzugs am Montag, 17. Juli, 10 Uhr werden an der Haupttribüne die Schützenkönige ausgerufen. Während des gesamten Tages wechseln sich nach dem Umzug dann mehrere Musikkapellen mit ihrer Darbietung ab, bevor das Bächtlefest im Festzelt endet.

Das Faltblatt mit Programm steht im Internet zur Ansicht bereit unter www.baechtlefest-badsaulgau.de/de/festprogramm/