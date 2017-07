Bad Saulgau Bächtlefest mit zwei Schlägen eröffnet

Das traditionelle und große Kinder- und Heimatfest lockt bis Montag mit vielen Programmpunkten. Der Fassanstich war jetzt Eröffnung, dabei steigerte sich Bürgermeisterin Doris Schröter deutlich.

Bürgermeisterin Doris Schröter wollte offensichtlich bei der Eröffnung des diesjährigen Bächtlefests den Besuchern im vollbesetzten Festzelt beweisen, dass sie ihrem Mengener Kollegen Stefan Bubeck auch beim Anzapfen eines Bierfasses nicht nachsteht. Wie er vor einer Woche bei der Eröffnung der Mengener Heimattage mit nur zwei Schlägen auf den Hahn den Gerstensaft zum Fließen brachte, so schaffte es auch sie. Damit hatte sie sich gegenüber dem Vorjahr deutlich verbessert. Acht Schläge bedurfte es damals, bis die ersten Spritzer ins Freie gelangten.

Bereits vor dem Einmarsch der Stadtmusik, der die Stadtchefin und der Bürgerausschuss folgten, strömten die Festbesucher auf das Gelände und belegten die Plätze in beiden Bereichen der Gastronomie. Vollbetrieb herrschte auch bei den Fahrgeschäften und an den Imbissbuden im Außenbereich. Die Kellner rannten mit ihren Serviertabletts voller Bierkrüge und knusprigen Hähnchenhälften durch die Reihen, damit niemand Hunger oder Durst leiden musste. Dafür gab es vom Präsidenten des Bürgerausschusses, Richard Frey auch großes Lob an die Festwirtfamilie Rauscher und ihr Team.

Nachdem die ersten Krüge mit Bier aus dem Fass einigermaßen gefüllt waren, erklärte Frey das Bächtlefest für eröffnet und bekannte, dass ihm das Herz aufgehe, wenn er sehe, was hier los ist. Im Eifer des Gefechts stieß er ungewollt mit dem Fuß einen Blumentopf von der Bühne, was gerade in den vorderen Reihen Heiterkeit erzeugte. Brauereichef Michael Ott schaffte es übrigens ebenfalls, diesen danach erneut von der Bühne zu stoßen.

Am heutigen Samstag startet dann ab 9 Uhr der Historische Handwerker- und Bauernmarkt, ein beliebter Treffpunkt in der Innenstadt vom Oberamteihof über den Marktplatz und entlang der Hauptstraße. Bis zum Großen Festumzug am Montag um 10 Uhr stehen zahlreiche Veranstaltungen auf dem Programm, darunter auch musikalische Unterhaltung besonders am Abend sowie das große Höhenfeuerwerk am Samstag um 22 Uhr.

Alle Programmpunkte im Internet unter www.baechtlefest.de