Bad Saulgau Bad Saulgauer Stadtführung mit Michael Skuppin

Der Künstler und Tausendsassa führt als Geheimrat durch das vorderösterreichische Sulgen. Der Mann kann gebucht werden.

Als Stadtbarde ist Michael Skuppin seit Jahren bekannt und beliebt. Jetzt schlüpft der Bad Saulgauer Künstler und oberschwäbische Tausendsassa im Auftrag der dies mitteilenden Tourismusbetriebsgesellschaft und anlässlich des Jubiläums „50 Jahre Oberschwäbische Barockstraße“ in eine neue Rolle: Als Josephus Innozenz Freiherr von Falkenstein, Geheimrat in kaiserlichem Auftrag, beleuchtet er die Stadtgeschichte aus „österreichischer Sicht“. Hintergrund: Saulgau, heutige Perle an der Oberschwäbischen Barockstraße, gehörte in jener Epoche des Barock zu Vorderösterreich. Wenngleich nur noch die Statue der Maria-Theresia unweit der St.-Johannes-Kirche und die rot-weiß-roten Fensterläden am Wächterhaus in der Hauptstraße an die österreichische Herrschaft erinnern, so war diese Zeit doch mehr als ein halbes Jahrtausend lang überaus prägend.

Und so ist die Figur des Geheimrats zwar als solche frei erfunden, aber nicht ohne historischen Kontext. „Da gibt es beispielsweise den späteren Kaiser Joseph II., der als junger Mann und Thronfolger unter dem Pseudonym ,Graf von Falkenstein‘ inkognito durch Europa gereist ist, um sich vor Ort ein Bild der jeweiligen Länder und Leute zu machen“, erzählt Skuppin. Diesem Vorbild folgend reist nun Freiherr von Falkenstein um 1790 durch die vorderösterreichischen Lande gen Sulgen, um über Gott (Franziskaner) und die (österreichische) Welt zu schwadronieren. So bekommen des Geheimrats Gäste an geschichtsträchtigen Orten im Städtle weltpolitische Krisen, drohende Kriegsgefahr gepaart mit jeder Menge lokalem Ärger in bestem österreichischem Duktus serviert.

Ein historischer Bogen von der großen Welt- zur regionalen Stadtgeschichte, den Skuppin gewitzt spannt. Mehrere Monate historische Materialrecherche, intensive und gleichsam erfolgreiche textile Bemühungen um das Äußere des Freiherrn und nicht zuletzt zahlreiche Proberunden durch die Stadt liegen hinter Michael Skuppin, respektive Freiherr von Falkenstein, den Interessierte ab sofort buchen können.

Buchungen der historischen Stadtführung unter Telefon 0 75 81/2 00 90.