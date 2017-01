Bad Saulgau Autorenlesung mit Ernst Hofacker

Der Musikjournalist spricht im Gasthaus "Bohnenstengel" in Bad Saulgau am Montag über sein Buch "1967" und die Bedeutung der Popmusik in jener Epoche.

Eine Autorenlesung mit Ernst Hofacker ist am Montag, 16,. Januar, um 19.30 Uhr im Gatshaus "Bohnenstengel" geboten. Sein Theam ist das Jahr 1967. Es war das Jahr, in dem die Welt – trotz der Eskalation des Vietnamkrieges, der Radikalisierung der US-Bürgerrechtsbewegung und den beginnenden Studentenunruhen – im Rhythmus der neuen Popmusik zu vibrieren schien. Was geschah popkulturell in diesem Jahr, in dem sich in Westberlin die Kommune 1 gründete und in dem in den USA zum ersten Mal mehr Alben als Singles verkauft wurden? Wer waren die Protagonisten in diesem Magical Mystery Year, was waren ihre Motive und was die Folgen? Darüber spricht Ernst Hofacker, der seit mehr als 25 Jahren als Musikjournalist arbeitet. Er führte Interviews mit vielen Persönlichkeiten und schrieb unter anderem für Rolling Stone, Musikexpress, Guitar und Goodtimes. Derzeit leitet er als Chefredakteur das Magazin Guitar Dreams. Die Karten an der Abendkasse kosten 10 Euro.