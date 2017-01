Bad Saulgau Autofahrerin fühlt sich durch Gurt eingeengt

Die Verkehrspolizei erwischte eine Autofahrerin, die während der Fahrt telefonierte und auch nicht angegurtet war.

Nicht mit einem zivilen Videofahrzeug der Verkehrspolizei hat eine 29-jährige Autofahrerin gerechnet, als sie in Bad Saulgau den Beamten entgegenkam und deutlich sichtbar mit ihrem Handy telefonierte, informiert die Polizei. Nachdem die Besatzung des Videofahrzeuges gewendet und die Frau eingeholt hatte, telefonierte die 29-Jährige weiter ohne Freisprecheinrichtung. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die Fahrerin den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte. Gegenüber den Beamten gab sie an, das immer so zu machen, da sie sich mit dem Sicherheitsgurt eingeengt fühle. Die Frau erwarten nun ein Bußgeld von 60 Euro und ein Punkt in der Verkehrssünderkartei.