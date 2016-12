Bad Saulgau Autofahrer streift abgestellten Wagen beim Ausparken

Zu einem Verkehrsunfall in der Friedrich-List_Straße in Bad Saulgau sucht die Polizei Zeugen.

Bad Saulgau – Zeugen sucht sie Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am Montag, zwischen 12.30 und 20 Uhr in der Friedrich-List-Straße gegenüber der Firma EGS Süd ereignet und einen Schaden von rund 1000 Euro vursacht hat. Dabei war ein unbekannter Fahrer vermutlich rückwärts von einem Parkplatz auf die Straße gefahren und hatte den vorderen linken Kotflügel eines abgestellten Daimler-Chrysler C 320 touchiert. Hinweise nimmt das Polizeirevier Bad Saulgau, Telefon 0 75 81/48 20, entgegen.